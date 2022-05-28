دراسة تكشف تأثير مشاهدة التلفزيون على صحة القلب

تحذر العديد من الدراسات التي أجريت من الإفراط في مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة.

وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بجامعة كامبريدج بهونغ كونغ، أن مشاهدة التليفزيون لفترات طويلة قد يتسبب في الإصابة بأمراض القلب.

أضرار مشاهدة التلفزيون لعدد ساعات طويلة

وأفاد الباحثون، بأنه يجب أن لا يتعدى وقت مشاهدة التلفزيون عن ساعة، ووجدوا أن البالغين الذين جلسوا لمشاهدة التلفزيون لفترة أطول كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 16 في المائة.

وأظهرت نتائج الدراسة، أنه يمكن منع حالة واحدة من كل 10 حالات من الإصابة بأمراض القلب عن طريق تجنب مشاهدة التلفزيون أكثر من ساعة في اليوم، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .

وأفاد الباحثون، انه عند مشاهدة التلفزيون لأكثر من ساعة يجب الوقوف على الأقل كل نصف ساعة، والتحرك في أرجاء المنزل، ويجب عليهم أيضًا التخلص من الوجبات الخفيفة، مثل : رقائق البطاطس والشوكولاتة .

وقال يونجون كيم كبير الباحثين، أن تجنب مشاهدة التلفزيون لأكثر من ساعة يمكن أن تساعد بشكل أفضل في إدارة مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية؛ حيث إن أكثر أعراض مرض الشريان التاجي شيوعًا هي ألم الصدر (الذبحة الصدرية) وضيق التنفس، والذي يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويصيب مرض الشريان التاجي أكثر من 1.6 مليون رجل و مليون امرأة في المملكة المتحدة ، و مجموعه 15 مليون بالغ في الولايات المتحدة. إنه يقتل 64 ألف بريطاني و 360900 أميركي كل عام.

في الدراسة ، التي نُشرت في مجلة BMC Medicine ، قام الباحثون بحساب كيف يمكن الوقاية من 11 في المائة من حالات أمراض القلب التاجية إذا شاهد الناس أقل من ساعة من التلفاز كل يوم.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين شاهدوا التلفزيون لمدة تقل عن ساعة في اليوم كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 16 في المائة مقارنة بمن جلسوا يشاهدون البرامج لمدة أربع ساعات أو أكثر.

وبالنسبة لأولئك الذين شاهدوا التلفزيون لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا ، كان هناك خطر أقل بنسبة 6 في المائة للإصابة بهذه الحالة ، مقارنة بالأشخاص الذين يشاهدون أكثر من أربع ساعات.

ولكن الدراسة وجدت أن قضاء وقت الفراغ أمام الكمبيوتر لا يبدو أنه يؤثر على مخاطر الإصابة بالأمراض، وقال العلماء إن السبب في ذلك قد يكون لأن مشاهدة التلفزيون تميل إلى الحدوث في المساء بعد العشاء ، وغالبًا ما تكون أكبر وجبة في اليوم ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون والكوليسترول في الدم.