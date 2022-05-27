وسام فرنسي لكبيرة طهاة البيت الأبيض

واشنطن (أ ف ب)

حصلت كريستيتا كومرفورد أول امرأة تتولى إدارة الطهاة في البيت الأبيض على وسام الاستحقاق الزراعي الفرنسي برتبة ضابط.

وتقلّدت كومرفورد الوسام في واشنطن من الشيف السابق لقصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي غيّوم غوميز الذي يشغل حالياً منصب الممثل الشخصي للرئيس إيمانويل ماكرون لشؤون الطهو الفرنسي.

وأشادت كومرفورد التي ولدت في الفيليبين وحصلت على الجنسية الأميركية بالمسؤولين الذين دعموا مسيرتها المهنية.

وفي عام 2005، عينت لورا بوش السيدة الأميركية الأولى آنذاك كريستيتا كبيرةً للطهاة في البيت الأبيض، واستمرت في منصبها خلال فترات حكم الرؤساء باراك أوباما ودونالد ترامب وجو بايدن.