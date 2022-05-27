السبت 28 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
مساهم في تويتر يقاضي ماسك بتهمة «التلاعب بالسوق»
إيلون ماسك
28 مايو 2022 02:05

سان فرانسيسكو (أ ف ب) 

أقام مساهم في «تويتر» دعوى قضائية ضدّ إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية يتّهمه فيها بالتسبب في هبوط سعر سهم الشركة لإيجاد ذريعة ليسحب عرض شرائها بـ44 مليار دولار أو خفض السعر.
وبحسب الدعوى فإنّ ماسك قد نشر تغريدات وأدلى بتصريحات تهدف إلى إثارة الشكوك حول الصفقة التي عصفت بمنصة التواصل الاجتماعي لأسابيع.
ويسعى وليام هيريسنياك من خلال الدعوى، للحصول على صفة الدعوى الجماعية وطلب من محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو التصديق على الصفقة ومنح المساهمين التعويضات التي يقرها القانون.

تويتر
إيلون ماسك
إلون ماسك
ايلون ماسك
تيسلا
شركة تسلا
تسلا
آخر الأخبار
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
الإمارات
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
اليوم 02:11
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
الإمارات
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
اليوم 02:11
هزاع بن زايد في حديث مع الحضور خلال زيارته «مركز التواجد البلدي» (وام)
الإمارات
هزاع بن زايد: استقرار المجتمع ورفاهيته أولوية قصوى للقيادة
اليوم 02:11
عبدالله بن زايد وإندجي دودا في مستهل لقائهما بالعاصمة البولندية (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نتطلع لحل أزمة أوكرانيا سلمياً
اليوم 02:11
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
الإمارات
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©