مساهم في تويتر يقاضي ماسك بتهمة «التلاعب بالسوق»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أقام مساهم في «تويتر» دعوى قضائية ضدّ إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية يتّهمه فيها بالتسبب في هبوط سعر سهم الشركة لإيجاد ذريعة ليسحب عرض شرائها بـ44 مليار دولار أو خفض السعر.

وبحسب الدعوى فإنّ ماسك قد نشر تغريدات وأدلى بتصريحات تهدف إلى إثارة الشكوك حول الصفقة التي عصفت بمنصة التواصل الاجتماعي لأسابيع.

ويسعى وليام هيريسنياك من خلال الدعوى، للحصول على صفة الدعوى الجماعية وطلب من محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو التصديق على الصفقة ومنح المساهمين التعويضات التي يقرها القانون.