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صور.. اكتشاف أطلال مدينة أثرية في المكسيك
أطلال المدينة الأثرية المكتشفة في المكسيك
27 مايو 2022 22:52

اكتشف علماء آثار أطلال مدينة قديمة تعود لحضارة المايا تعج بالقصور والأهرامات والساحات في موقع بناء لما سيصبح حديقة صناعية بالقرب من "ميريدا" في شبه جزيرة "يوكاتان" المكسيكية.

  • أطلال المدينة الأثرية المكتشفة
    أطلال المدينة الأثرية المكتشفة

قال علماء الآثار إن الموقع، المسمى "سيال"، يتميز بطراز "المايا بووك" في الهندسة المعمارية، وهو أمر شائع في شبه جزيرة يوكاتان الجنوبية ولكنه نادر بالقرب من ميريدا.
وقال كارلوس بيرازا، أحد علماء الآثار الذين قادوا أعمال التنقيب في المدينة، التي يُقدر أنها كانت مأهولة ما بين عامي 600 و900 بعد الميلاد "نعتقد أن أكثر من أربعة آلاف شخص عاشوا هنا".

  • أوان خزفية اكتشفت في الموقع
    أوان خزفية اكتشفت في الموقع

وأضاف  بيرازا "كان هناك أناس من طبقات اجتماعية مختلفة... قساوسة وكتبة عاشوا في هذه القصور العظيمة، وكان هناك أيضاً عامة الناس الذين عاشوا في مبان صغيرة".
اكتشف الباحثون أيضاً مقابر قريبة لبالغين وأطفال دُفنوا مع أدوات من حجر السج والصوان وغيرهما من المقتنيات.
أدوات حجرية

كما تم اكتشاف آثار لحياة بحرية في المنطقة، مما يشير إلى أن سكان المدينة اعتمدوا في غذائهم، الذي كان يعتمد بالأساس على الزراعة، على الصيد أيضاً على امتداد الساحل القريب.

تم اكتشاف موقع "سيال" بعد أن بدأ البناء في حديقة صناعية. وقالت السلطات إن العمل في إقامة الحديقة سيستمر مع الحفاظ على الأطلال الأثرية.
وقال بيرازا "بمرور الوقت، نما الامتداد العمراني (في المنطقة) ودُمرت العديد من المواقع الأثرية... ولكن حتى نحن كعلماء آثار مندهشون، لأننا لم نتوقع العثور على موقع محفوظ جيدا كهذا".

المصدر: رويترز
المكسيك
آثار
حضارة المايا
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