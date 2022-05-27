ترتيبك يكشف شخصيتك!

ترجمة: عزة يوسف

أرجع علماء النفس اختلاف الإخوة إلى ترتيبهم بين بعضهم، والذي يكشف الكثير عنهم ويؤثر بشكل كبير على تطور شخصياتهم وتفكيرهم. ووفقاً لجريدة Times Of India الهندية، فإن نظرية ترتيب الميلاد تُعتبر قديمة نسبياً، فقد طرحت للمرة الأولى في القرن العشرين من قبل الطبيب النمساوي ألفريد أدلر الذي كان يعتقد أن شخصيات الأفراد تتشكل وتتطور على أساس الترتيب الذي ولدوا فيه، إلى جانب تأثير الأسرة والمجتمع على شخصية الطفل.

الطفل الأول

يحظى الطفل الأكبر سناً باهتمام وانتباه الآباء والأمهات لفترة طويلة من الوقت حتى يأتي طفل آخر، ونظراً لأنه الأول فمن المرجح أن يمنحه الوالدان كل ما لديهما، ويكونان أكثر حرصاً واهتماماً وحباً له. والجانب السلبي يكمن في أنهما يتوقعان منه الكثير لأنه سيكون قدوة لإخوته، ما يجعلهما أكثر صرامة في التعامل معه.

الطفل الأوسط

غالباً ما يكون النمط التقليدي للطفل الأوسط هو جندي حفظ السلام، حيث يكون أكثر قابلية للتكيف مع الظروف وأكثر قبولاً اجتماعياً ويجيد المفاوضات والمساومات، إلا أنه غالباً ما يشعر بأنه عالق بين الإخوة الكبار والصغار. يحصل على اهتمام أقل من الوالدين ويميل إلى التنافس والتمرد في بعض الأحيان.

الطفل الأصغر

قد يشق الطفل الأصغر أحد الطريقين إما أن يكون ناجحاً أو أن يفتقر إلى الثقة واحترام الذات، وهو غالباً ما يتمتع باستقلالية أكبر ومسؤولية أقل من الأخ الكبير، ما يتسبب بالميل إلى المجازفة والانفتاح. وبالرغم من تمتعه بقدر كبير من الحرية، قد يجد نفسه أحياناً يعتمد على الآخرين.

الطفل الوحيد

يحظى الطفل الوحيد بكثير من الاهتمام والحب من والديه ولا يعرف شيئاً عن التنافس بين الإخوة، إلا أن هذا التنافس قد يحدث لاحقاً خلال تواصله مع أطفال آخرين في المدرسة. ونظراً لإفراط الوالدين في حمايته، قد يعتمد عليهما إلى حد ما.