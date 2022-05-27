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4 معلومات خاطئة عن المياه
4 معلومات خاطئة عن المياه
28 مايو 2022 02:06

أبوظبي (الاتحاد) 

تحتل المياه أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بالبقاء على قيد الحياة، ولها فوائد معروفة لا تُعد ولا تُحصى للجسم. وأوضح موقع News 18 الهندي أن بعض الأساطير والأقاويل عن المياه خاطئة، ويجب التحقق من صحتها.

1- فقدان الوزن
يشرب بعضهم المياه وكأنها ترياق سر لعلاج البدانة، إلا أن الخبراء يقولون إنها لا تنقص الوزن، وإن شرب كمية مفرطة يؤدي إلى خفض مستويات الصوديوم بشكل كبير، ما قد يتسبب بالوفاة في ظاهرة تُعرف باسم تسمم المياه.

2- عطس وجفاف
يعتقد الكثيرون أنهم يعانون من الجفاف في حالة العطش الشديد، وهذا خطأ لأن العطش ليس مقياساً للجفاف. وقد ينخفض مستوى السوائل في الجسم أحياناً بنسبة 4 ٪ قبل أن ندرك العطش، ولمعرفة ما إذا كنا نعاني من الجفاف، يجب ملاحظة لون البول.

3- أكواب 
من المفاهيم الشائعة أنه يجب الالتزام بشرب 8 أكواب من المياه يومياً، وبالرغم من أن هذه المعلومة تناسب بعضم، إلا أن مستويات المياه التي يحتاجها الجسم تختلف من شخص لآخر، حسب مستوى نشاطه وصحته ونظامه الغذائي.

4- قلة الشهية
حقيقة مثبتة أن المياه قاتلة للشهية، وأثناء رحلة إنقاص الوزن، يُنصح بشرب كمية منها قبل الوجبات حتى يشعر الشخص بالامتلاء والشبع ويقلل كمية ما يتناوله، وبالتالي يستهلك سعرات حرارية أقل تلقائياً.

المياه
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