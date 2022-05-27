سمراء.. «صوت البيت الأبيض»

أحمد عاطف (القاهرة)

في 13 أغسطس عام 1977 بجزيرة مارتينك الفرنسية، وُلدت كارين جان بيير، فتاة ذات بشرة سمراء في أسرة بسيطة من هاييتي، وكان والدها يعمل سائق سيارة أجرة، أما والدتها، فعملت في الرعاية الصحية المنزلية.

لم تكن كارين تعلم أنها في يوم ما ستصبح ثاني امرأة سوداء تعيّنها الولايات المتحدة الأميركية متحدثة باسم البيت الأبيض، بعدما لجأت أسرتها للهجرة والإقامة بنيويورك، حيث التحقت بجامعة كولومبيا العريقة وتخرّجت فيها قبل أن تنخرط في أوساط الجمعيات والسياسة.

لم تكتفِ كارين بتخرجها في معهد نيويورك للتكنولوجيا، بل أكملت طريق دراستها، وحصلت على شهادة الماجستير من كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا في عام 2003، وعملت في «الحكومة الطلابية»، وقررت متابعة العمل في السلك الدبلوماسي. انقلبت حياة كارين رأساً على عقب بعدما تحدت الصعوبات التي واجهتها بسبب نشأتها في أسرة مهاجرة، وحولت المعاناة إلى قصة نجاح، وهو ما أسمته «الحلم الأميركي» الذي أثر بشكل واسع في مسيرتها المهنية، كما أثر في شخصيتها رعايتها لأشقائها الصغار خاصة في ظل انشغال الوالدين طيلة النهار في العمل.

وعملت كارين جان بيير في حملتي باراك أوباما الانتخابيتين «2008 و2012»، ولاحقاً في حملة جو بايدن في 2020 قبل أن تنضم إلى فريقه في البيت الأبيض، وكانت من فريق بايدن خلال شغله منصب نائب الرئيس الأميركي في عهد باراك أوباما. إتقانها للغة الفرنسية أسهم بشكل كبير في مسيرة جان بيير المهنية، فعملت مديرة للشؤون العامة لمجموعة «موف أون»، كما عملت محللة سياسية لدى شبكتي «ان بي سي» و«ام اس ان بي سي» الأميركيتين.

موقف من ترامب

«إنني أمثل كل شيء يكرهه ترامب»، هكذا قالت كارين البالغة من العمر «45 عاماً» عند ظهورها في إحدى مقاطع الفيديو، حيث عرفت أنها من أشرس المنتقدين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كما عرفت بعرض الإحاطات الصحفية على متن الطائرة الرئاسية، كما تقوم بعمل الإحاطة اليومية التي تنقل على الهواء مباشرة، وحيث يمكن أن يكون أي خطأ بسيط مكلفاً، واعتبرت تنصيبها الحالي لحظة تاريخية وله أهمية بالغة لها وللكثيرين، وبرزت كناشطة في الحزب الديمقراطي خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

خبرة وموهبة

«جودي سميث»، السيدة الوحيدة التي تقلدت المنصب قبل جان بيير خلال عهد جورج دبليو بوش في عام 1991، وأعرب الرئيس جو بايدن عن اعتزازه بهذا التعيين، مشيداً «بخبرة وموهبة ونزاهة» الناطقة الجديدة باسمه خلفاً لجين ساكي بعدما عملت نائبة لها حتى الآن، وبدأت جان بيير رسمياً مهمتها في آخر يوم عمل لساكي في 13 مايو الجاري.

«قصة أمل»

أصدرت كارين كتاباً بعنوان «قصة أمل.. عمل شاق.. ووعد أميركا» عام 2019، تناول بشكل كبير نشأتها وسط مجتمع المهاجرين الهايتيين والذي أثر بشكل كبير في نشأتها، حيث واجهت صعوبات كبيرة خلال دراستها وطفولتها. وبحسب تقرير لـ «فوربس»، فإن نشأتها جعلت منها شخصاً لبقاً يعمل حلقة وصل مباشرة بين البيت الأبيض والجمهور، وكذلك تعبر عن بعض «الأقليات» والمشاكل التي تواجهها في المجتمع الأميركي، كما أنها تولت مهمتها - كأحد أعضاء فريق بايدن بالبيت الأبيض - على أكمل وجه في فترة استثنائية واكبت تفشي وباء «كوفيد»، ثم المتحور «أوميكرون»، ثم اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.