النشرات الإخبارية.. صحافة جديدة بدون صحف

أبوظبي (الاتحاد)

بسرعة شديدة يتغير عبر العالم شكل الإعلام ومضمونه والصيغ التي يعتمد عليها والأدوات التي يستخدمها. لقد صار من الممكن تقديم صحافة متميزة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والبرامج التفاعلية.. فالحاجة أم الاختراع والجمهور هو الهدف الرئيس والمنافسة تصنع المعجزات.

لذلك تتطور الصحافة في العالم بسرعة أكبر من قدرتنا على الاستيعاب.. نظرا لاختلاف التحديات والواقع المعاش.

والخدمات هي الأساس والبحث عن الجمهور هو الأولوية القصوى للمؤسسات الإعلامية، كما أن الجميع يركز على خدمة الجمهور.. نعم تقديم خدمات حقيقية ومباشرة وليس مجرد تغطيات عادية يتسلى بها القارئ في أوقات فراغه..

الجديد أيضا أن تلك المؤسسات تبحث عن وسائط جديدة غير تقليدية للوصول إلى القارئ وضمان أعلى عائد ممكن من دون مبالغة كبيرة.

تقول شركة محلية أميركية للنشرات الإخبارية اسمها 6AM CITY

إنه صار لديها الآن مليون مشترك في خدماتها عبر الإيميل لمختلف النشرات الإخبارية التي تقوم بإعدادها.

وتقدم الشركة التي تتجنب في خدماتها الصحفية تغطية أخبار الجريمة والسياسة، 24 نشرة إخبارية، بعدما أضافت 16 نشرة العام الماضي. وهي تعتزم توسيع دائرة انتشارها لتتواجد في 30 مدينة أميركية بنهاية العام الحالي.. وهي تتوقع أن تبلغ عائداتها هذا العام نحو عشرة ملايين دولار.

وقال ريان جونستون رئيس الشركة في بيان بشأن أحدث أرقامها «نموذجنا المهني حقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الست الماضية بالتركيز على تقديم نشرات إخبارية تغطي مختلف أوجه الحياة في المدن الكبيرة والصغيرة على حد سواء»، حسبما ذكر موقع «برس جازيت» البريطاني.

وأضاف أن الشركة أبرمت شراكات مع منظمات تسعى وراء تحقيق انتعاش اقتصادي سريع ، من بينها مؤسسات للتنمية الاقتصادية وفرق رياضية محترفة ورواد أعمال.. هذه الشراكات – بجانب العلاقات مع المعلنين – تحقق نموا كبيرا في الخيارات المتاحة للتوسع.

وأوضحت المؤسسة أنها تستهدف انتشار خدماتها في أكثر من مئة مدينة أميركية خلال السنوات المقبلة، حسبما جاء في البيان.

وأعلنت المؤسسة حاليا عن حاجتها إلى أربعة رؤساء تحرير لخدماتها في عدد من المدن الأميركية.

ويعزو رايان هيفي المؤسس المشارك للشركة نجاحها الكبير في أعمالها الصحفية إلى أنها تتجنب تماما القضايا والأخبار والتغطيات السياسية وكذلك كل ما يتعلق بالجريمة.

وقال لموقع برس جازيت «حتى لو أن عمدة هذه المدينة أو تلك تم اتهامه بارتكاب اعتداءات جنسية مروعة أو جريمة قتل أو أيا ما كان، فلن نقترب أبدا من مثل هذه التغطيات».

وأضاف أن البعد عن السياسة يعتبر ميزة كبيرة لأنه يضمن للخدمات الصحفية جمهور من مختلف التوجهات السياسية، وليس فقط من طرف حزب واحد.

والشركة ليست وحدها في السوق، بل هناك شركات مماثلة آخذة في التوسع والانتشار في قطاع تقديم النشرات الإخبارية المحلية بمختلف المدن الأميركية.

وبالطبع يدفع المشتركون مبالغ مالية مقابل النشرات التي تصلهم عبر البريد الإلكتروني.

وفي المملكة المتحدة مثلا احتفلت مؤسسة مانشستر ميل بنجاحها في التعاقد مع عشرة الآف مشترك في ديسمبر الماضي.

وكانت شركتا أكسيوس و6AM City الأميركيتان أعلنتا انهما وجدتا الصيغة المثلى للنجاح التي يمكنها إنقاذ الصحافة المحلية من التدهور.

الشركتان أطلقتا مجموعة كبيرة من النشرات الإخبارية في نموذج جديد لتقديم التغطيات الصحفية للمشتركين عبر الايميل.

وكانت نحو 1800 صحيفة أميركية قد أغلقت أبوابها في الفترة بين 2004 و2019 بسبب ما يسمى بظاهرة التصحر الإخباري. وقد أشار معهد بوينتر للصحافة إلى أن أكثر من مئة غرفة أخبار أغلقت أبوابها في سوق الصحافة المحلية بالولايات المتحدة منذ بدء جائحة كوفيد-19 التي زادت الضغوط كثيراً على عائدات الصحافة المحلية.

وقالت الشركتان انهما نجحتا في العام الماضي في الوصول إلى إيرادات تقدر بنحو خمسة ملايين درهم.. وقال ريان هيفي ان شركته تتوقع أن تدر أرباحا في غضون 18 شهرا.