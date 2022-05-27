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مذيعة الطقس تعلن خطبتها على الهواء
المذيعة الإسكتلندية تعرض بسعادة خاتم الخطوبة عبر الشاشة
28 مايو 2022 02:06

لندن (الاتحاد)

فجأة أمام الكاميرا صار وجه مذيعة الطقس كارول كيركوود – 59 عاماً ضارب الحمرة. بدت سعيدة للغاية ـ ومرتبكة – وهي تعلن على الهواء خطبتها. كانت المذيعة الاسكتلندية تتحدث من معرض تشيلسي للزهور مع مذيعي الاستوديو  سالي نوجينت وجون كاي خلال برنامج «بريكفاست» الذي تبثه محطة بي بي سي البريطانية. لاحظت سالي نوجينت خاتما يلمع في أصبع مراسلة البرنامج التي كانت تتحدث عن الطقس. فتحول الاهتمام من الحدث إلى الخاتم. سألتها سالي عن سر ذلك الحجر الكبير الذي ترتديه في يديها؟.. فانطلقت كيركوود تحكي عن كيف تمت خطبتها خلال عطلة أمضتها مع خطيبها الذي رفضت البوح باسمه.
كانت كيركوود متزوجة من قبل من مطور العقارات جيمي كيركوود طوال 18 عاماً منذ 2008. ثم بدأت تواعد رجلا في عام 2016.. وقالت إنه أفضل شيء حدث في حياتها

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