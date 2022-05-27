إعلام «مختلف» يستهدف «محدودي الاتصال» بالإنترنت

نيويورك (الاتحاد)

ابتكرت مؤسسة غير ربحية اسمها Resolve Philly في فيلادليفيا خدمة جديدة لمساعدة الجمهور على الوصول إلى أهم المعلومات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية. الخدمة الجديدة اسمها Equally Informed Philly. وهي عبارة عن رسائل نصية متاحة بالإنجليزية والإسبانية لسد فجوة في المعلومات يعاني منها كثيرون في المدينة التي تعد من كبريات المدن الأميركية، سواء من حيث التعداد أو من حيث التنوع العرقي بين السكان.

ويقوم فريق خاص بالرد على أسئلة الجمهور بشأن كل ما يودون معرفته في نطاق المنطقة. وتستخدم المؤسسة علاقاتها القوية مع الميديا المحلية لتقديم فرص ثمينة لمن يرغب في تقديم قصصهم الخاصة للجمهور عبر خدماتها المجانية.

وكانت حكومة فيلادليفيا قد كرست جهودها خلال جائحة كوفيد-19 للتعرف على من يعاني من صعوبات في الوصول إلى إنترنت عالي السرعة.

ووجدت أن 84 في المئة العائلات متصلين فعلاً بشبكة الإنترنت بمعدل سرعة أقل من باقي المدن الأميركية، ووجدت أيضاً أنه من غير المحتمل بدرجة أكبر أن يكون لدى كبار السن الذين تعدوا الخامسة والستين أي اتصال بالإنترنت. لذلك فكرت المنظمة في الرسائل النصية كحل سهل للوصول إلى «محدودي الاتصال بالإنترنت».

وتقول المؤسسة عن نفسها إنها منظمة صحفية غير تقليدية تتحدى الوضع السائد غير العادل، لترسيخ قواعد قوية لإعلام يتمتع فيه الجميع بالمساواة ويسوده التعاون، ويمنح الفرصة للجميع من أجل التعبير عن أنفسهم أو الوصول بشكل عادل للأخبار.

ومعظم المشتركين في خدمة the Equal Info Text Line من كبار السن.

تقول المؤسسة أيضاً إن جهودها تستهدف تحسين تمثيل المجتمعات في الميديا. وتضيف: «نحن نعتقد أنه في أوقات انتشار عدم الثقة والانقسام السياسي والاضطرابات في عالم الميديا، يتعين على الصحفيين إعادة النظر ليس فقط بشأن تغطياتهم الصحفية، لكن أيضاً بشأن كيف يعثرون على قصصهم وكيف يحكونها والإطار العام الذي يضعونه فيها.»

بدأت المنظمة المشروع في عام 2017 بطريقة تعاونية بين 13 منصة إعلامية في المدينة.



نحن بشر

تقول كريستين فيلانويفا محررة Equally Informed: «يمكنك أن تسأل عن أي شيء بشأن الحياة في فيلي.. نحن بشر حقيقيون وسنجيب على أسئلتك.. هذا هو الفرق بين هذه الخدمة وخدمة 311 التي يصعب الوصول إليها، وعليها ضغط كثيف.. نحن لا نضعك على جهاز الرد الآلي.. أنت بالفعل تتواصل مع المحررتين ليلي وجابريلا». ويمكن للمستخدمين أن يرسلوا رسالة نصية إلى رقم 73224 ويكتبون فيها EQUALINFO، ثم يطرحون أسئلتهم. ويتلقى المستخدمون رسالتين نصيتين على الأقل أسبوعيا لتقديم بعض المعلومات المفيدة.