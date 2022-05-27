تمتع بعطلتك وغيرك يرد على بريدك الإلكتروني

أطلقلت هيئة السياحة في إيسلندا مبادرة جديدة لقضاء إجازة ممتعة فيما يتولى غيرك الرد على رسائلك الإلكترونية.

فقد بات في إمكان من يرغب في تمضية عطلته بعيداً من هموم العمل ومشاغله ومن دون الانهماك في البريد الإلكتروني، أن يستعين بالخيول التي تتولى، دون مقابل، بركلات حوافرها كتابة ردود تلقائية، بفضل خدمة يوفرها مكتب السياحة الإيسلندي.

أطلق المكتب مقطع فيديو ترويجياً غريباً يشرح فيه سرّ هذه الخدمة، إذ تظهر فيه لوحة مفاتيح عملاقة تدوس عليها بحماسة خيول من السلالة الإيسلندية الشهيرة، وسط المناظر الطبيعية الخلاّبة للجزيرة.

وطبعاً تُنتِج المواهب الكتابية للخيول ردوداً مخالفة كلياً لقواعد الآداب المهنية على الرسائل الإلكترونية التي يتلقاها الشخص المعني، إذ تقتصر هذه الردود على نصوص عبثية غير مفهومة على غرار JJJJJJJJJJ أو 8io:l:;l:oiip::.

إلاّ أن ثمانية آلاف شخص اشتركوا، حتى الآن، في هذه الخدمة التي سميت "آوتهورس يور إيميل" (Outhorse your e-mail)، وهي تحوير لفعل "آوتسورس" (Outsource) بالإنجليزية، وتعني "كلّف جهة من الباطن تولّي بريدك الإلكتروني".

وقال سيغريور دوغ غوموندسدوتير، رئيس هيئة "فيزيت آيسلند"، "أطلقت إيسلندا خدمة OutHorse Your Email لمساعدة المسافرين على الانقطاع عن كل شيء والتركيز على الاستمتاع بكل ما تقدمه إيسلندا، من دون أن يعكّر ذلك أي شيء".

تعد الخيول الإيسلندية الصغيرة، التي يتم الخلط أحياناً بينها وبين المهور، أحد رموز إيسلندا.

في الفيديو الذي حصد أكثر من 130 ألف مشاهدة منذ نشره على الإنترنت، تبدو سائحة، تؤدي دورها ممثلة، منزعجة من تلقي عشرات الرسائل الإلكترونية أثناء إجازتها في أماكن خلاّبة في إيسلندا.





واستندت هيئة السياحة على استطلاع رأي أجرته يبيّن أن 55 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستبيان يتحققون من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم مرة واحدة على الأقل يومياً خلال عطلاتهم.