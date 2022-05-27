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لأول مرة.. فوز كاتبة هندية بجائزة «بوكر» الدولية
الفائزة بجائزة بوكر 2022 الدولية
27 مايو 2022 17:33

فازت الروائية جيتانجالي شري بجائزة «بوكر» الدولية المرموقة عن روايتها «ضريح الرمل» (Tomb of Sand) المترجمة من اللغة الهندية، لتصبح بالتالي أول هندية تحصل على هذه المكافأة.
تتناول رواية شري قصة امرأة تبلغ ثمانين عاماً تبدأ حياة جديدة غير متوقعة وغير تقليدية بعد وفاة زوجها. وتدور أحداث القصة في شمال الهند.
باتت رواية «تومب أوف ساند» أول كتاب باللغة الهندية يحصل على هذه الجائزة التي جرى تسليمها خلال حفلة أقيمت في لندن مساء أمس الخميس، مع جائزة نقدية تبلغ خمسين ألف جنيه إسترليني (نحو 62 ألف دولار أميركي) تتقاسمها الكاتبة مع المترجمة الأميركية دايزي روكويل.
ونقلت وكالة أنباء «برس تراست أوف إنديا» عن شري قولها «لم أحلم قط بجائزة بوكر، ولم أتخيل أنني سأتسلمها».
وأضافت الروائية، المولودة في مينبوري الهندية عام 1957 والتي تعيش حالياً في نيودلهي «يا له من تقدير كبير. أنا مندهشة وسعيدة وفخورة».
وأشارت إلى أنّها والكتاب نموذج «لنتاج أدبي غني ومزدهر باللغة الهندية ولغات جنوب آسيا الأخرى»، مشددةً على أن «من شأن التعرّف على بعض أفضل الكتّاب بهذه اللغات أن يكون مصدر غنىً للأدب العالمي».
وقال فرانك وين، الذي ترأس لجنة التحكيم، إنّه لم يقرأ كتاباً مماثلاً من قبل، مضيفاً أنّ الرواية تحمل معاني الحياة والقوة والعاطفة التي يحتاج إليها العالم في أيامنا هذه.
تنافست شري مع خمس روائيات أخريات في المرحلة النهائية من الجائزة، من بينهنّ البولندية أولغا توكارتشوك الحائزة جائزة نوبل للآداب والأرجنتينية كلوديا بينيرو وبورا تشونغ من كوريا الجنوبية.
كانت جائزة «بوكر» في العام الماضي من نصيب رواية «فرير دام» للكاتب الفرنسي دافيد ديوب.

المصدر: آ ف ب
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