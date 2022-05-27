«جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد» تستعد لاختتام الموسم 24

دبي (الاتحاد)

تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة بدبي، وبتوجيهات سديدة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم حرم سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، راعية الجائزة، وبمتابعة ومساندة من الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، ورئيسة مجلس الإدارة، تواصل أسرة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة والمنبثقة عن جمعية النهضة النسائية بدبي استعداداتها وبرامجها لاختتام الموسم 24 الحالي، 2021 - 2022.

وحول الاستعدادات صرحت سعادة أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي للجائزة قائلة: وفقاً للتوجيهات السديدة، فقد شرعت الجائزة في تحكيم أعمال الموسم الـ 24، وتحضيراً لذلك انطلقت مسابقات الخطابة والشعر والإبداع العلمي والبرمجي ميدانياً أمس في مقر الجائزة، وقد وضعت أسرة الجائزة الخطة الأساسية التي تتضمن مراحل استلام وتصنيف أعمال المشاركين من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وإخضاع كافة الأعمال للفرز والتصنيف. وتم وضع برنامج مرن وحيوي لأعمال التحكيم تمهيداً للقيام بمهام التحكيم، وفقاً لضوابط ومعايير الجائزة بدقة وعدالة في التقييم وعلى كافة مستويات الجائزة. وتتضمن 3 مستويات مباشرة هي: المستوى الأول، يشمل فئة الطلاب الأسوياء من 8 - 18 عاماً، ويجوز تعديل فئات الأعمار حسب المجال، المستوى الثاني، يشمل فئة الأطفال من أصحاب الهمم من 8 - 18 عاماً مع تحديد نوع الإعاقة، والمستوى الثالث، يختص باختيار أفضل مؤسسة أو هيئة أو مركز أو مدرسة تقوم برعاية الطفولة السوية ومن فئة أصحاب الهمم بالدولة. وتقدم المؤسسة ملفاً بأنشطتها خلال العام المنصرم، على أن يكون قد مر 5 سنوات على آخر مشاركة للمؤسسة في الجائزة.

شعار جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة

وأضافت سعادة أمينة الدبوس السويدي: بحمد الله وتوفيقه تم الانتهاء من كافة مراحل تصنيف المشاركات وفقاً لمجالات الجائزة المتعددة وهي: مسابقة حفظ القرآن الكريم، محور الإبداع الأدبي الذي يتضمن مسابقات الشعر والقصة القصيرة والمقال والخطابة، والدراسات والبحوث التي تضم مسابقات التاريخ والجغرافيا والبيئة والدراسات الدينية وعلماء الحديث والأحاديث النبوية الشريفة وتفسير مفردات القرآن الكريم. وفي مجال الإبداع الفني تشمل المسابقات: الرسم والتشكيل والتصوير الفوتوغرافي، وفي خدمة التقنية المعرفية فقد أفردت الجائزة مسابقات: الإبداع البرمجي الإلكتروني والإبداع العلمي والإبداع الإعلامي المقروء، إلى جانب التحقيق الصحفي والكاريكاتير، تعزيزاً لقيم ومنهجية الذكاء الاصطناعي حيث يتم طرح تقديم كافة هذه المشاركات على لجنة التحكيم التي تم إخطارها للبدء فوراً في عمليات التحكيم ومراحل اعتماد النتيجة النهائية والإعلان عنها من قبل الجائزة.

واختتمت سعادة أمينة الدبوس السويدي تصريحها قائلة: إن جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، ومنذ انطلاقتها، تسعى إلى تحقيق أهداف عديدة أبرزها تحفيز الإبداع وتشجيعه في مجالات متعددة، ما يساهم في فكر الطفل وثقافته مع مراعاة توجيه الجهود لتنمية ملكات الإبداع لديه ورعاية الطفولة المبدعة في مجتمعنا والتأكيد على تشجيع المنافسة البناءة بين أطفال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات والأنشطة وإيجاد المناخ المحفز للطفل على الإبداع. ومن ضمن أهدافنا تشجيع الأطفال على التفكير العلمي الموضوعي والإبداعي من المراحل الأولى للتنشئة الاجتماعية في إطار من القيم الدينية السامية، وتعزيز الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات المختلفة للطفولة وتشجيعها على الأداء الأكثر تميزاً للارتقاء بالأساليب التربوية، ما يحقق أهداف المجتمع وطموحاته لتنمية ملكات المتسابقين بصورة حضارية والحرص على الاستمرار في تحفيز الإبداع وصولاً إلى مفهوم الإبداع - استثمار.ولذلك نهيب الآباء والأمهات والمؤسسات التعليمية والتربوية والدينية والتثقيفية زيادة أفق التعاون والتنسيق لدعم برامج ومبادرات الجائزة وتحقيق أعلى معدلات النجاح لتعزيز الإبداع والتفوق والذكاء الصناعي وغرس الاستدامة.