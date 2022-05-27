مصر.. مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة داخل مزرعة

أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت مصر جريمة مروعة حيث لقي 5 أفراد من أسرة واحدة مقتلهم داخل مزرعة على أيدي مجهولين بمنطقة الريف الأوروبي بمحافظة الجيزة.

واكتشف ابن أحد الضحايا الجريمة عندما حاول الاتصال بوالده عدة مرات ولم يتلق أي إجابة، فذهب إلى المزرعة ليبحث عن والده فوجده جثة هامدة وبجواره جثث الأطفال الأربعة.

وقال جيران الضحايا في التحقيقات إن الخمسة المقتولين هم من أسرة واحدة، هم أب واثنين من أبناءه واثنين من أحفاده، مؤكدين عمل الرجل وإقامته بها ويصطحب الأطفال الأربعة مع إلى المزرعة لمساعدته على تنفيذ الأعمال هناك.

وتسعى الشرطة المصرية لكشف تفاصيل الواقعة الأليمة حيث تشير التحقيقات الأولية أن جريمة القتل قد وقعت على يد عدة أشخاص، لذلك يجمع مختصو الأدلة الجنائية مزيدا من المعلومات عبر تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع إلى أقوال مالك المزرعة والعاملين بها وبالمزارع المجاورة.