السبت 28 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
مصر.. مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة داخل مزرعة
الشرطة المصرية (أرشيفية)
27 مايو 2022 15:56

أحمد عاطف (القاهرة)
شهدت مصر جريمة مروعة حيث لقي 5 أفراد من أسرة واحدة مقتلهم داخل مزرعة على أيدي مجهولين بمنطقة الريف الأوروبي بمحافظة الجيزة.
واكتشف ابن أحد الضحايا الجريمة عندما حاول الاتصال بوالده عدة مرات ولم يتلق أي إجابة، فذهب إلى المزرعة ليبحث عن والده فوجده جثة هامدة وبجواره جثث الأطفال الأربعة.
وقال جيران الضحايا في التحقيقات إن الخمسة المقتولين هم من أسرة واحدة، هم أب واثنين من أبناءه واثنين من أحفاده، مؤكدين عمل الرجل وإقامته بها ويصطحب الأطفال الأربعة مع إلى المزرعة لمساعدته على تنفيذ الأعمال هناك.
وتسعى الشرطة المصرية لكشف تفاصيل الواقعة الأليمة حيث تشير التحقيقات الأولية أن جريمة القتل قد وقعت على يد عدة أشخاص، لذلك يجمع مختصو الأدلة الجنائية مزيدا من المعلومات عبر تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع إلى أقوال مالك المزرعة والعاملين بها وبالمزارع المجاورة.

مصر
جريمة قتل
آخر الأخبار
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
الإمارات
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
اليوم 02:11
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
الإمارات
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
اليوم 02:11
هزاع بن زايد في حديث مع الحضور خلال زيارته «مركز التواجد البلدي» (وام)
الإمارات
هزاع بن زايد: استقرار المجتمع ورفاهيته أولوية قصوى للقيادة
اليوم 02:11
عبدالله بن زايد وإندجي دودا في مستهل لقائهما بالعاصمة البولندية (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نتطلع لحل أزمة أوكرانيا سلمياً
اليوم 02:11
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
الإمارات
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©