أسباب مثيرة للقلق تجعل البعض يشعر بالبرد بشكل مستمر

يشعر البعض "بالبرد" أكثر من غيرهم، وإذا كنت من بين هؤلاء، فعليك البحث عن السبب الكامن وراء ذلك، حيث قد يكون هناك أمر أكثر خطورة.

وقال الدكتور بيتر بيدي، من كلية طب تقويم العظام في فيلادلفيا، لـ Good Housekeeping إن الشعور بالبرد الشديد في بعض الأحيان لا يدعو للقلق، ولكن إذا بدأ هذا في التأثير على حياتك اليومية، ما يتركك ترتجف على مكتبك أو تنام ببطانية إضافية في الطقس الحار، فقد يكون ذلك غير طبيعي.

وإذا كانت هناك أعراض أخرى مرافقة للشعور بالبرد، مثل الوخز في اليدين والقدمين، أو الذهاب إلى المرحاض بشكل متكرر أو زيادة الوزن، فهذا قد يعني أن هناك أسبابا مثيرة للقلق.

وفي ما يلي بعض الأسباب الكامنة وراء ذلك:

1. مشكلة الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة تقع في الرقبة تنتج الهرمونات التي تؤثر على معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم، من بين العديد من وظائف الجسم التنظيمية الأخرى.

وعندما تكون الغدة الدرقية خاملة، ولا تنتج ما يكفي من الهرمونات الرئيسية، يمكن أن تجعلك حساسا للبرد.

وتشمل الأعراض الأخرى التعب وزيادة الوزن وآلام العضلات وجفاف الجلد والأظافر الهشة.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): "غالبا ما تكون أعراض خمول الغدة الدرقية مشابهة لأعراض الحالات الأخرى، وعادة ما تتطور ببطء، لذلك قد لا تلاحظها لسنوات. ويجب أن ترى طبيبا عاما وتطلب إجراء اختبار لقصور الغدة الدرقية إذا كانت لديك أعراض".

2. نقص الحديد

نحصل على الحديد من نظامنا الغذائي، في أطعمة مثل اللحوم والخضروات ذات الأوراق الداكنة والبقول.

وعندما يعاني شخص ما من نقص في الحديد، فقد يعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو عندما لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة.

وقد يتسبب ذلك في برودة اليدين والقدمين، ولكن العلامات الأكثر وضوحا هي ضيق التنفس والإرهاق.

ويجب أن يعالج طبيبك نقص الحديد، لذا احجز موعدا إذا كنت تعتقد أن لديك أعراضا، والتي تشمل أيضا الجلد الشاحب والضعف وخفقان القلب.

3. الدواء

الأدوية موجودة لجعلنا أفضل حالا، لكن معظمها يأتي بآثار جانبية. وشرح الدكتور بيدي أن بعضها، مثل حاصرات بيتا، يمكن أن يسبب برودة اليدين والقدمين.

وقال إن هذه الأدوية تعمل عن طريق إبطاء معدل ضربات القلب لمنعها من الضخ بقوة كبيرة والتفاعل مع الأدرينالين وهرمونات التوتر الأخرى.

ويمكن أن يجعلك المعدل البطيء تشعر بالبرد، وكذلك بالدوار والتعب والغثيان.

ومن الجيد دائما التحدث إلى طبيبك حول أي آثار جانبية للدواء تعاني منها، لأن الجرعة أو نوع الدواء قد يكونان قابلين للتعديل.

4. القلب أو الدورة الدموية

قد تكون القدم الباردة علامة على وجود حالة خطيرة يتم التغاضي عنها، تسمى مرض الشريان المحيطي (PAD).

وتحدث هذه الحالة عندما يؤدي تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين إلى تقييد تدفق الدم إلى الساقين.

وقال الدكتور بيدي: "قد تكون أكثر عرضة للإصابة بانخفاض في تدفق الدم إلى مناطق معينة، وهذا يؤدي إلى برودة أو تنميل أو وخز في اليدين أو القدمين أو الساقين".

وتوضح هيئة الخدمات الصحية أن الناس يمكن أن يخطئوا في ألم الساق كجزء من التقدم في السن، ولكن يجب التحدث عن ذلك مع طبيبهم العام.

ويعد نقص تروية الأطراف أحد أكثر مضاعفات اعتلال الشرايين المحيطية خطورة، حيث يكون هناك نقص حاد في الدم في الساقين ويكونون عرضة لخطر الإصابة بالغرغرينا.

ويتطلب ذلك زيارة عاجلة إلى الطبيب العام.

5. مرض السكري

قد يستغرق تشخيص مرض السكري بعض الوقت إذا لم تكن على دراية بالأعراض، أو إذا كانت هذه الأخيرة خفية.

وتشمل الأعراض الرئيسية الذهاب المتكرر إلى المرحاض، والعطش الشديد، والإرهاق.

والشعور بالبرد هو أيضا علامة نادرة للحالة، والنوع الثاني من مرض السكري هو الأكثر شيوعا.

وقال الدكتور بيدي: "عندما تكون مصابا بمرض السكري ، يمكن أن يؤثر على كليتيك ونظام الدورة الدموية والأشياء المماثلة لهذه الخطوط، وهذا قد يكون سبب شعورك بالبرد".

ويمكن أن تؤدي مشاكل الكلى إلى الإصابة بفقر الدم المصاحب لحساسية البرد، ويمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف الأعصاب، ما يؤدي إلى برودة القدمين.

6. نقص الوزن

إذا كان لديك دهون أقل - إما بشكل طبيعي، بسبب فقدان الوزن أو بسبب حالة طبية، فقد تشعر بالبرد أكثر.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية، فإن الشخص يعد ناقصا للوزن إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديه أقل من 18.5.

ويحذر الخبراء من أنه في بعض الأحيان، قد يعاني الشخص الذي يشتكي من البرد من اضطراب في الأكل، مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي.

7. مرض رينود

من الطبيعي أن تشعر أصابع اليدين والقدمين بالخدر والبرودة في درجات الحرارة الباردة.

ومع ذلك، يعاني بعض الأشخاص من استجابة شديدة للطقس البارد بسبب مرض رينود، الذي يتسبب في تضيق الشرايين الصغيرة في الأصابع وتقييد تدفق الدم.

وسيلاحظ المصابون بهذا المرض أن لون بشرتهم يصبح أكثر شحوبا، عادة في أصابع اليدين والقدمين، ولكن في بعض الأحيان أيضا في الأنف والشفتين والأذنين والحلمات.

ويعود لون الجلد إلى طبيعته بمجرد أن يصبح دافئا.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن هناك أشياء يمكنها مساعدتك عند الإصابة بمرض رينود، بما في ذلك الاسترخاء أثناء الشتاء وممارسة الرياضة (لتحسين الدورة الدموية) وتناول نظام غذائي متوازن.

ولكن هناك بعض الأسباب التي تجعلك تستشير طبيبك العام، بما في ذلك إذا لم تتحسن الأعراض، أو تؤثر على حياتك اليومية، أو إذا كانت في جانب واحد فقط من الجسم.

8. نوبة الهلع

قد لا يدرك بعض الناس أنهم أصيبوا بنوبات هلع حتى حدوث الخفيفة منها.

ويمكن أن تكون التجربة مخيفة، وتسبب ضيق التنفس، وتسارع ضربات القلب، التعرق، الارتعاش والدوخة.

وقال الدكتور غاري ليروي، رئيس الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، إن من الأعراض الأقل شيوعا لنوبات الهلع الشعور بالبرد.

وأضاف: "في بعض الأحيان، يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من نوبات الهلع هذا الشعور بالهلاك الوشيك لأن قلبهم لا ينبض بكفاءة. وفي محاولته للحفاظ على الذات، سيقوم الجسم بتوجيه الدم إلى تلك الأعضاء الرئيسية على حساب المناطق الطرفية من الجسم، وهذا هو المكان الذي يشعر فيه الناس أحيانا بنوع من الارتعاش".

9. الشيخوخة

قال الدكتور ليروي إذا كنت قد تساءلت يوما عن سبب ارتفاع درجة حرارة جدتك دائما، فربما يكون السبب في ذلك هو أن عمرها يجعلها أكثر برودة.

وقال: "عندما نتقدم في السن، تتباطأ الأمو ، وتميل بعض درجات حرارة الجسم الأساسية إلى الانخفاض ببطء."

وعندما نتقدم في السن، تضعف الأنسجة الدهنية الموجودة تحت الجلد وتكون الأوعية الدموية أقل مرونة، ما يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.

وبينما تزداد حساسية البرد مع تقدمنا ​​في العمر، لا ينبغي دائما تجاهلها كالمعتاد، حيث يمكن لحالات مثل مرض السكري وأمراض الشرايين الطرفية وأمراض الكلى - والتي يمكن أن تؤثر جميعها على كبار السن - أن تقيد تدفق الدم وتخفض درجة حرارة الجسم.

وإذا كنت تعاني من البرد طوال الوقت وأيضا التعب أو الدوار أو ظهور أعراض أخرى غير عادية، فإن الأمر يستحق زيارة الطبيب.