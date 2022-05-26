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انقطاع "انستجرام" عن آلاف المستخدمين
شعار "انستجرام"
27 مايو 2022 00:24

قالت منصات "ميتا"، الخميس، إنها تعكف على استعادة خدمة "انستجرام" بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن تعذر الوصول إلى منصة تبادل ومشاركة الصور.
وأبلغ أكثر من 6600 مستخدم عن مشكلات مع "انستجرام" على موقع (داون-ديتكتور.كوم) الإلكتروني الذي يرصد انقطاعات خدمات الإنترنت ويجمع تقارير وبيانات من عدة مصادر بما في ذلك إبلاغ مستخدمين عن أعطال.
وقد يكون العطل يؤثر على عدد أكبر من المستخدمين.
وفقًا للموقع الإلكتروني، كانت 84% من حالات الإبلاغ عن وجود مشكلة في الوصول إلى تطبيق "انستجرام" بالهاتف المحمول.
وقالت "ميتا"، في بيان "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوصول إلى انستجرام".
وأضافت "نعمل لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

 

المصدر: رويترز
انستجرام
انقطاع
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