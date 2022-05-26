الجمعة 27 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
عادات بسيطة قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف
مريض مصاب بالخرف
27 مايو 2022 00:16

أظهرت دراسة جديدة أن الالتزام بسبع عادات صحية بسيطة ومتاحة للجميع يمكن أن يقلل من احتمال الإصابة بالخرف بمقدار النصف تقريباً.
توصلت الدراسة، المنشورة في مجلة Neurology، إلى أن المحافظة على: 1- ضغط الدم، و2- خفض سكر الدم، و3- التحكم في الكوليسترول، و4- الحفاظ على النشاط، و5- تناول الطعام الصحي، و6- البقاء نحيفًا، و7-عدم التدخين، تؤدي إلى خفض مخاطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 43 في المائة.
والأجمل أن تطبيق هذه النصائح كان فعالا في الحماية من الخرف بنفس القدر في الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بهذا المرض.
تعرف هذه العادات باسم "الحياة البسيطة 7 لجمعية القلب الأميركية". وهي تضم اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والمكسرات لتعزيز صحة قلبك، مع تجنب المشروبات السكرية واللحوم الدهنية أو المصنعة.
كما تشمل تنفيذ 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة، أو 75 دقيقة من التمارين القوية أسبوعيًا، والحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي.
كما أن الإقلاع عن التدخين أمر بالغ الأهمية.
لقياس تأثير العادات، راجع باحثون من جامعة ميسيسيبي الأميركية السجلات الطبية لما يقرب من 12000 شخص في الخمسينيات من العمر على مدى ثلاثة عقود.
وأوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة البروفيسورة آدريان تين "الخبر السار هو أنه حتى بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر وراثي أعلى، فإنه من المرجح أن يكون لديهم مخاطر أقل للإصابة بالخرف مع اتباع نفس أسلوب الحياة الصحي".
شملت الدراسة مراجعة سجلات 8823 أميركيا من أصل أوروبي و2738 من أصل أفريقي كانوا يبلغون من العمر حوالي 54 عامًا في بداية الدراسة.
حسب الباحثون درجات المخاطر الجينية الأولية، بناءً على أشياء مثل التاريخ الطبي للعائلة والمشكلات الصحية الأساسية الأخرى التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف، مثل أمراض القلب.
ثم قيموا المشاركين بناءً على مدى تقيدهم بالعادات الصحية آنفذ الذكر بناءً على مزيج من البيانات الاستقصائية والطبية.
بحلول نهاية الدراسة، أصيب بالخرف 1603 شخصًا من أصل أوروبي و631 شخصًا من أصل أفريقي.
وُجد أن أكثر الأوروبيين صحة هم أقل تعرضا للإصابة بالخرف حتى بين المجموعة ذات المخاطر الجينية الأعلى.
حسب الباحثون لكل زيادة بمقدار نقطة واحدة في درجات نمط حياتهم، خفض الأشخاص خطر الإصابة بالخرف بنسبة 9 في المائة.
تعليقا على الدراسة، قالت الدكتورة روزا سانشو، رئيسة الأبحاث في مركز أبحاث ألزهايمر في المملكة المتحدة "تعتمد مخاطر الإصابة بالخرف على العديد من العوامل. البعض، مثل العمر والتركيب الجيني، لا يمكننا تغييره، بينما يمكننا تغيير البعض الآخر، مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية".
تدعم هذه الدراسة فكرة أن ما هو مفيد للقلب مفيد أيضًا للدماغ. وهذا ينطبق حتى بالنسبة للأشخاص الذين لديهم مخاطر وراثية أعلى للإصابة بالخرف.
يجب التذكير بأن "الخرف" (Dementia) مصطلح شامل يستخدم لوصف مجموعة من الاضطرابات العصبية (التي تؤثر على الدماغ) والذاكرة والتفكير والسلوك.
هناك العديد من أنواع الخرف المختلفة، منها مرض الزهايمر، وهو الأكثر شيوعًا. لا يوجد حاليًا علاج للخرف ولكن هناك أدوية يمكن أن تبطئ تقدمه.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الخرف
الزهايمر
عادات
آخر الأخبار
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
اليوم 15:31
عاملتان في مصنع نسيج بالصين
الاقتصادي
تراجع حاد لأرباح الشركات الصناعية في الصين
اليوم 15:31
عقارات في دبي
الاقتصادي
8.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
اليوم 15:29
مقر سوق أبوظبي
الاقتصادي
مؤشر سوق أبوظبي يتصدر البورصات العربية
اليوم 15:26
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
الرياضي
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©