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150 مليون دولار لتسوية دعوى ضد تويتر
150 مليون دولار لتسوية دعوى ضد تويتر
27 مايو 2022 01:39

واشنطن (د ب أ)

قالت السلطات الأميركية، إن شركة تويتر وافقت على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بالخصوصية.
وقالت الحكومة الأميركية، إن شركة التواصل الاجتماعي العملاقة انتهكت لوائح لجنة التجارة الاتحادية من خلال خداع المستخدمين حول مدى حفاظ تويتر على أمن وخصوصية معلومات الاتصال غير العامة للمستخدمين وحمايتها.
وجاء في الشكوى، التي قدمت إلى محكمة في كاليفورنيا أن الشركة أخبرت المستخدمين أنها تجمع بيانات شخصية لأغراض أمن الحساب، ولم تكشف أن البيانات ستستخدم أيضاً للإعلانات المستهدفة.

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