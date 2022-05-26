العيون.. مرآة الصحة

ترجمة عزة يوسف

تُوصف العيون بأنها نوافذ الروح، ورغم ذلك، قد لا ننتبه، في كثير من الأحيان، إلى العلامات التي تظهر عليها وتسمح بمعرفة الكثير عن صحة الجسم بشكل عام، ونشرت صحيفة «The Sun» البريطانية بعض هذه العلامات الرئيسة.

- البقع الحمراء:

رغم عدم خطورتها في معظم الحالات إلا أنها قد تشير إلى بعض الأعراض الطارئة، ففي حين أنها قد تكون نتيجة لأسباب بسيطة مثل السعال أو العطس بسبب تكسر الأوعية الدموية، إلا أنها ليس من المفترض أن تدوم طويلاً.

أما إذا استمرت البقع الحمراء فترة أكبر، فيجب فحصها من جانب الطبيب حيث يمكن أن تكون مؤشراً على ارتفاع ضغط الدم ما يعني زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، أو تسبب مضاعفات في الرؤية.

- العوائم الثابتة:

وهي النقاط العائمة التي تراها في مجال رؤيتك وتشبه خيوط العنكبوت بلون رمادي أو أسود، وهي أمر شائع للغاية، إلا أنها قد تكون مؤشراً لطارئ صحي.

فإذا لاحظت زيادتها أكثر من المعتاد أو ظهور أشكال جديدة فجأة أو حدثت ومضات من الضوء في العين أو ظلام على أي جانب من جوانب رؤيتك، يجب التوجه إلى الطبيب لأنها قد تشير إلى حدوث تمزق في شبكية العين أو اعتلال الشبكية السكري، أو ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

- الحلقة الزرقاء:

قد يلاحظ البعض ظهور حلقة زرقاء حول قزحية العين لاسيما مع التقدم في العمر، وتحدث نتيجة لترسبات الكولسترول في العين لمن تعدوا ستين عاماً على الأخص، أما إذا ظهرت في عمر الأربعين، فإنها قد تكون دليلاً على الإصابة بأمراض القلب.