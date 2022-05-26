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كيف تختارين المرطب المناسب؟
كيف تختارين المرطب المناسب؟
27 مايو 2022 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة غولهيما أرورا استشاري الأمراض الجلدية في نيودلهي، أنه يجب على كل سيدة أن تختار مرطباً لبشرتها يكون مناسباً لنوعيتها، حيث تلعب مكوناته دوراً مهماً، فعلى سبيل المثال، تناسب المرطبات خفيفة الوزن البشرة الدهنية بشكل أفضل، والتي لا تسبب انسداد المسام وظهور الحبوب، وهذه تساعد على ترطيب البشرة بدلاً من جعلها ثقيلة ودهنية. ويجب تصيح الأخطاء الشائعة بأن البشرة الدهنية لا تحتاج إلى مرطب، إذ إن المرطبات تساعد في الحفاظ على حاجز الجلد الواقي، وتحافظ على إفراز الدهون تحت السيطرة بجانب ترطيب الجلد خاصة إذا كان الشخص يتناول دواء لعلاج حب الشباب، والذي يسبب جفافاً شديداً للبشرة.

الأمراض الجلدية
العناية بالبشرة
البشرة
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