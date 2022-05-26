الجمعة 27 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
إسبانيا توجه هذه التهمة إلى المغنية شاكيرا
المغنية شاكيرا
26 مايو 2022 21:02

رفضت محكمة إسبانية استئناف المغنية الكولومبية شاكيرا في قضية جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي، وفق ما ذكرته المحكمة اليوم الخميس.
وسعت شاكيرا للحيلولة من دون إقامة المحكمة في يوليو لسداد ضرائب مستحقة في إسبانيا تبلغ في المجمل 14,5 مليون يورو في الفترة بين عامي 2012 و2014. وتنفي المغنية الشهيرة ذلك.
وتتعلق القضية بالمكان الذي يحق لشاكيرا سداد الضرائب فيه عن تلك السنوات.
ويقول مكتب الادعاء العام إن الفنانة عاشت في إسبانيا لأكثر من نصف العام في كل من هذه السنوات الثلاث، وتحديداً لأكثر من 183 يوماً. ويعني ذلك أنه كان يتعين عليها أن تسدد ضرائب عن دخلها العالمي في إسبانيا.
غير أن شاكيرا شددت مراراً على أنه ليس لديها إقامة ضريبية في إسبانيا، لكن في الباهاما في السنوات 2012 و2013 و2014، وأنها لم تسافر لإسبانيا سوى من وقت إلى آخر.
ووفقاً لبياناتها الخاصة، لم تقم رسمياً في إسبانيا سوى منذ عام 2015. 

المصدر: د ب أ
شاكيرا
اتهام
التهرب الضريبي
آخر الأخبار
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
اليوم 15:31
عاملتان في مصنع نسيج بالصين
الاقتصادي
تراجع حاد لأرباح الشركات الصناعية في الصين
اليوم 15:31
عقارات في دبي
الاقتصادي
8.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
اليوم 15:29
مقر سوق أبوظبي
الاقتصادي
مؤشر سوق أبوظبي يتصدر البورصات العربية
اليوم 15:26
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
الرياضي
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©