شجرة يزيد عمرها على 5000 عام

ربما تكون غابة خضراء مورقة في جنوب تشيلي موطناً لأقدم شجرة في العالم بعد أن توصلت دراسة جديدة إلى أن شجرة قديمة من فصيلة السرو تعرف باسم "الجد الأكبر" يمكن أن يزيد عمرها على خمسة آلاف عام.

ولم يتمكن العلماء من تحديد عمرها بدقة بناء على ما يسمى حلقات جذع الشجرة بسبب ضخامة جذعها. وفي المعتاد ما يتم استخراج حلقة أسطوانية من الخشب بقطر متر واحد من أجل إحصاء حلقات الشجرة، لكن قطر جذع شجرة "الجد الأكبر" يصل إلى أربعة أمتار.

جذع الشجرة المعمرة

وقال جوناثان باريتشيفيتش، وهو العالم الذي قاد الدراسة، إن العينة التي استخرجوها وأساليب التأريخ الأخرى تشير إلى أن عمر الشجرة يصل إلى 5484 سنة.

وأضاف "توضح هذه الطريقة أن 80 بالمئة من جميع مسارات النمو الممكنة تكشف لنا أن عمر هذه الشجرة الحية يزيد على خمسة آلاف سنة. هناك فرصة بنسبة 20 بالمئة فقط أن تكون الشجرة أصغر عمراً".

يزيد العمر المقدر لهذه الشجرة بأكثر من 500 عام على الرقم القياسي الحالي لشجرة صنوبر عمرها 4853 سنة في كاليفورنيا.