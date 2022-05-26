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«وارنر براذرز أبوظبي» تستضيف دا سيلفا
«وارنر براذرز أبوظبي» تستضيف دا سيلفا
26 مايو 2022 16:06

أبوظبي (الاتحاد)

زار بطل «يو إف سي» السابق أندرسون دا سيلفا عالم وارنر براذرز أبوظبي، حيث تجول في أنحاء المدينة الترفيهية والتقط الصور التذكارية مع شخصيات «الأنيميشن» المحبوبة وأشهر شخصيات «دي سي سوبر هيروز».

واستمتع دا سيلفا خلال هذه الزيارة بأجواء التشويق والحماس، حيث شارك في لعبة «باتمان: التحليق مع فارس الظلام» في «غوثام سيتي»، قبل أن يتوجه إلى «متروبوليس» للمشاركة في لعبة «غرين لانترن: مجرة أوديسي» لتجربة المسرح الطائر خماسي الأبعاد الذي ينتقل بالضيوف عبر الكون مع أجمل المؤثرات الصوتية والبصرية.

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