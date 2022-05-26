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كويكب ضخم يمر قرب الأرض غداً
كويكب ضخم يمر قرب الأرض غداً
26 مايو 2022 14:49

شعبان بلال (القاهرة)
يمر كويكب ضخم، غداً الجمعة، بجوار الكرة الأرضية بصورة لافتة للانتباه بسبب حجمه الذي يبلغ 1.8 كيلومتر، لكن ليس في مسار اصطدام بكوكبنا، بحسب ما ذكرت الجمعية الفلكية بجدة.
وقالت الجمعية إن الكويكب سيمر بسرعة 75,961 كيلومتر بالساعة (20 مرة أسرع من الرصاصة السريعة)، من مسافة حوالي 4 ملايين كيلومتر أو ما يعادل 10 أضعاف متوسط المسافة بين الأرض والقمر.
وأوضحت الجمعية أنه على الرغم من ذلك تم تصنيفه بأنه يحتمل أن يكون خطيراً، نظراً لحجم هذا الكويكب وقربه نسبياً من الأرض، مما يعني أنه يمكن أن يلحق أضراراً جسيمة بكوكبنا، لو كان في مسار اصطدام.
الكويكب يسمى 7335 (1989 JA)، وهو لافت للانتباه بسبب حجمه، وحسب وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» فإنه أكبر كويكب سيقترب من الأرض هذا العام، ولن يقترب مرة أخرى حتى 23 يونيو 2055، عندما يمر من مسافة أبعد من هذا الاقتراب، في حدود 70 ضعف المسافة بين الأرض والقمر، ويصنف ضمن الأجسام القريبة من الأرض والتي تضم أكثر من 29,000 جسم تتعقبها ناسا كل عام.
والمقصود بالأجسام القريبة من الأرض، أي جسم فلكي يمر في حدود 48 مليون كيلومتر من مدار الأرض، وغالبية هذه الأجسام صغيرة للغاية، ولكن هذا الكويكب 7335 (1989 JA) أكبر من حوالي 99% من الأجسام القريبة من الأرض التي تراقبها وكالة ناسا.

ناسا
كويكب
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