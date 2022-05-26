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بيع ثمرتي شمام بـ 3 ملايين ين في اليابان.. !!
بيع ثمرتي شمام بـ 3 ملايين ين في اليابان.. !!
26 مايو 2022 09:54

بيعت ثمرتان من الشمام الممتاز في جزيرة هوكايدو الرئيسية في شمال اليابان بـ 3 ملايين ين (23550 دولارا) في أول مزاد لهذا العام اليوم الخميس.

وكان أعلى رقم قد حققه مثل هذا المزاد لزوج من شمام يوباري، وهو منتج مميز لمدينة يوباري، هو 5 ملايين ين في عام 2019.

وبلغ العرض الفائز في أول مزاد العام الماضي 7ر2 مليون ين، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

وكان مقدم العرض الناجح لهذا العام هو شركة "هوكويوباك"، وهي شركة مقرها يوباري تبيع الفواكه والخضروات وتقوم بتعبئتها. وتخطط الشركة لعقد حدث تذوق مجاني للشمام بما في ذلك الزوج يومي 4 و 5 يونيو في يوباري.

وقال كيوميتشي نودا، رئيس الشركة، إن المذاق الفريد للشمام يجعله "يستحق" السعر.
وتم بيع ما مجموعه 2721 شمامة في مزاد علني يوم الخميس. وغالباً ما تجلب الفاكهة الممتازة أسعاراً مرتفعة للغاية في المزادات الأولى في اليابان، حيث يستخدم المشترون العطاءات الناجحة لأغراض ترويجية. 

المصدر: وكالات
اليابان
طوكيو
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