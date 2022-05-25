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أكبر معمر في العالم يستعد لإطفاء شمعته الـ 113
خوان فيسينتي مورا
26 مايو 2022 01:34

يحتفل الفنزويلي خوان فيسينتي مورا، الذي منحته موسوعة جينيس للأرقام القياسية الأسبوع الماضي لقب أكبر معمر في العالم، بعيد ميلاده رقم 113 بعد غدٍ الجمعة.
ولمورا، الذي يتمتع بصحة جيدة، 41 حفيداً و18 من أبناء الأحفاد و12 من أبناء أبناء الأحفاد.
وقال إنريك بوخان الطبيب في مصحة سان خوزيه دي بوليفار بولاية تاتشيرا الفنزويلية، إنه باستثناء ارتفاع بسيط في ضغط الدم ومشاكل في السمع بسبب التقدم في العمر، فإن مورا يتمتع بصحة جيدة للغاية ولا يتعاطى أي أدوية.
وأضاف بوخان "بالنسبة لي، يبدو بصحة جيدة بوجه عام".
وأصبح مورا أكبر معمر في العالم بعد وفاة ساتورنينو دي لا فوينتي جارسيا، الذي ولد في 11 فبراير 1909 في إسبانيا، وتوفي في يناير وعمره 112 عاما و341 يوماً.

المصدر: رويترز
معمر
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