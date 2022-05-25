«ستارلاينر» تنفصل عن محطة الفضاء عائدة إلى الأرض

انفصلت انفصلت كبسولة «ستارلاينر» الجديدة غير المأهولة التابعة لشركة «بوينج» عن محطة الفضاء الدولية، الأربعاء، لتبدأ العودة إلى الأرض من رحلتها الأولى إلى المحطة.

توشك الكبسولة على الانتهاء من رحلة تجريبية عالية المخاطر تؤهلها لتكون المركبة القادمة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لنقل البشر إلى الفضاء.

بعد أقل من أسبوع على إطلاقها من قاعدة «كيب كنافيرال» الأميركية في ولاية فلوريدا، انفصلت «ستارلاينر» تلقائيا عن محطة الفضاء في الساعة 2:36 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1836 بتوقيت جرينتش) للشروع في رحلة عودة تزيد مدتها عن خمس ساعات.

وقال معلقون، خلال بث مباشر على شبكة الإنترنت من ناسا، إن عملية الانفصال تمت أثناء تحليق المحطة والكبسولة في المدار على ارتفاع 257 ميلا فوق سنغافورة.