الخميس 26 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
«ستارلاينر» تنفصل عن محطة الفضاء عائدة إلى الأرض
الكبسولة "ستارلاينر"
26 مايو 2022 01:19

انفصلت انفصلت كبسولة «ستارلاينر» الجديدة غير المأهولة التابعة لشركة «بوينج» عن محطة الفضاء الدولية، الأربعاء، لتبدأ العودة إلى الأرض من رحلتها الأولى إلى المحطة. 
توشك الكبسولة على الانتهاء من رحلة تجريبية عالية المخاطر تؤهلها لتكون المركبة القادمة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لنقل البشر إلى الفضاء.
بعد أقل من أسبوع على إطلاقها من قاعدة «كيب كنافيرال» الأميركية في ولاية فلوريدا، انفصلت «ستارلاينر» تلقائيا عن محطة الفضاء في الساعة 2:36 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1836 بتوقيت جرينتش) للشروع في رحلة عودة تزيد مدتها عن خمس ساعات.
وقال معلقون، خلال بث مباشر على شبكة الإنترنت من ناسا، إن عملية الانفصال تمت أثناء تحليق المحطة والكبسولة في المدار على ارتفاع 257 ميلا فوق سنغافورة.

المصدر: رويترز
كبسولة
محطة الفضاء الدولية
آخر الأخبار
الزيودي متحدثاً خلال جلسة المنتدى
الإمارات
منتدى دافوس يشيد بتجربة الإمارات في مكافحة «كوفيد- 19»
اليوم 22:15
عينات لفحص جدري القردة
عربي ودولي
أميركا ترصد إصابات بجدري القردة في سبع ولايات
اليوم 22:06
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
عربي ودولي
أمين عام الأمم المتحدة يتعرض لهجوم إلكتروني
اليوم 21:54
أطفال في المعرض
ثقافة
مسؤولون وكتاب: «أبوظبي للكتاب».. منصة للمعرفة والإبداع
اليوم 21:47
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
الرياضي
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
اليوم 21:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©