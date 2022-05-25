«ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» تضيء على «كاوست»

دبي (الاتحاد)

تضيء قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي على جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» في المملكة العربية السعودية، ضمن السلسلة الوثائقية الجديدة «السعي إلى المعرفة». وتتألف من 4 أجزاء تتعمق في تفاصيل المسيرة الناجحة للجامعة القائمة على شواطئ البحر الأحمر غربي المملكة، كمركز رائد للبحث والتطوير العلمي على مستوى المنطقة والعالم. وتُبث السلسلة الوثائقية التي قام فريق «ناشونال جيوغرافيك» بإنتاجها محلياً، الساعة 10:00 ليلاً كل أربعاء، على مدى 4 أسابيع اعتباراً من 1 يونيو.وتضم «كاوست» نخبة من العلماء المتميزين من مختلف أنحاء العالم، وتركز على الأبحاث في مجالات تحظى باهتمام عالمي كبير. وتتمحور «السعي إلى المعرفة» حول 3 مجالات رئيسة: الحاجة الإنسانية والنهوض الاجتماعي والبيئة المستدامة، في ظل التطرق إلى أبرز المشاريع ذات الأثر الملحوظ على الطبيعة والبشرية معاً.

ويلقي الجزء الأول بعنوان «طاقة المستقبل» الضوء على الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق من الباحثين في «كاوست»، في سبيل مواجهة تحديات التغير المناخي والسعي للتوصل إلى حلول بديلة لمصادر الطاقة التقليدية. أما الجزء الثاني بعنوان «استكشاف البحر الأحمر»، فيستعرض أدق التفاصيل المرتبطة بمشاريع مدّ شبكة الإنترنت تحت الماء وعمليات تكاثر المرجان.

ويستعرض الجزء الثالث بعنوان «تحدي إطعام 10 مليارات نسمة» التقدم الملحوظ، الذي يحققه فريق «كاوست» في سبيل البحث عن أفضل الطرق لإطعام العدد المتزايد من السكان يوماً بعد يوم. أما الجزء الرابع، فيحمل عنوان «صنّاع الفَرْق»، ويركز على نخبة من الأفراد البارعين في حل المشاكل والذين ينظرون في كيفية الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية لمواجهة التحديات الحالية، بدءاً من النقص في الرقائق الإلكترونية حول العالم، وصولاً إلى سد الثغرة المعرفية القائمة بين فهمنا المتجذر للماضي وتطلعاتنا المستقبلية.

ويُبثّ الجزء الأول من السلسلة الوثائقية على «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» كل يوم أربعاء، الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت الإمارات، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية.