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«لهّاية» تراقب الأطفال
سكاتة ذكية
26 مايو 2022 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

طوَّر علماء أميركيون «لهّاية» ذكية لاسلكية إلكترونية حيوية للأطفال حديثي الولادة، تراقب صحة المولودين قبل موعدهم، في وحدات العناية المركزة بدون تدخل جراحي.
وأوضح فريق البحث في جامعة ولاية واشنطن، أن اختراعه لا يجعل الأطفال حديثي الولادة مضطرين إلى الخضوع لسحب الدم مرتين يومياً لقياس مستويات الإلكتروليت لديهم، حيث تقوم «اللهّاية» الذكية بكل ذلك تلقائياً أثناء استخدامها.
ويمكن للجهاز قياس مستويات أيونات الصوديوم والبوتاسيوم لدى الرضيع، إذ يخبر الأطباء إذا كان الطفل يعاني من الجفاف.
ونقل موقع Study Finds الأميركي للأبحاث والدراسات، عن مؤلف الدراسة المشارك جونغ هون كيم الأستاذ بجامعة ولاية واشنطن للهندسة وعلوم الكمبيوتر قوله إن الأطفال يتمتعون بفرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة إذا حصلوا على رعاية عالية الجودة في الشهر الأول من الولادة، لذلك يمثل الجهاز وسيلة غير جراحية لتوفير عبء أخذ عينات الدم من الرضع، وهو أمر مؤلم للطفل ويثير القلق لدى الوالدين.

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