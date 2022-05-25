5 نباتات منزلية.. خطيرة

ترجمة: عزة يوسف

بالرغم من أن النباتات تضفي بهجة وحيوية وتوفر أجواءً رائعة على المساحات، فما لا يعرفه الكثيرون أن بعض الأنواع قد تأتي بنتائج عكسية، وتعرِّض الأشخاص للتسمم. ونشر موقع Best Life Online الأميركي للصحة والعافية 5 منها، يجب الحرص عند اختيارها.

1- الدفلي

نبتة منزلية مزهرة ذات منظر جذاب، لا تحتاج إلى الكثير من العناية والاهتمام، وتكتفي بالقليل من ضوء الشمس. تحتوي على مادة جليكوسيدات التي تتسبب بتسمم شديد إذا وصلت إلى الفم، واضطراب في ضربات القلب وانخفاض في ضغط الدم وضباب في الرؤية وغثيان وقيء وآلام في المعدة والإغماء والصداع وقد تؤدي إلى الوفاة.

2- قفاز الثعلب

تكمن خطورة هذه النبتة في أن أوراقها تبدو متشابهة بشكل ملحوظ لأوراق السبانخ، لذلك قد يتناولها البعض عن طريق الخطأ، فيتعرضوا إلى التسمم نتيجة لاحتوائها على مادة الجليكوسيدات التي تعتبر مهددة للحياة. ولحسن الحظ، توجد أمصال مضادة لهذا التسمم.

3- فيلودندرون

نبتة استوائية طويلة العمر، تحتاج إلى القليل من الماء كل أسبوعين تقريباً، لتنمو وتزدهر في مختلف ظروف الإضاءة. ملامسة أوراقها أو تناولها بالخطأ، قد يتسبب بتورم في الفم وسيلان اللعاب وتهيج العين والجلد لاحتوائها على بلورات الأكسالات.

4- دفنباخية

تتمتع هذه النبتة بآلية دفاع بلورية مؤكسدة، حيث يمكن أن يتسبب ابتلاعها بصعوبة في الكلام أو حتى فقدان القدرة على الكلام. وبالرغم من خطورة الأعراض، فهي لا تؤدي إلى حالة طبية طارئة.

5- التين

أصبحت أشجار التين من النباتات المنزلية الشائعة في التصميم الداخلي، ويجب التنبه منها لأنها قد تتسبب بتحسس من مادة اللاتكس، إذ إن عصارة أوراق وجذوع التين تحتوي على تلك المادة التي تخرج في حالة تكسرها وتسربها.