صور.. غواصون إسبان ينقذون حوتاً طوله 12 متراً

مدريد (رويترز)

تمكن غواصون إسبان من تحرير حوت أحدب يبلغ طوله 12 متراً، كان عالقاً في شبكة لصيد الأسماك قبالة جزيرة مايوركا الإسبانية.

ورصدت سفينة الحوت الذي كان قد أصابه الوهن، وأبلغت مركز الإنقاذ البحري في بالما دي مايوركا الذي تحرك لإنقاذه.

وكان الحوت عالقاً بشكل كامل داخل الشبكة لدرجة أنه لم يكن قادرة على فتح فمه.

وبعد أن فشلت محاولات أولية في تمزيق الشبكة من على متن قارب، انضم غواصون من مركزي ألباتروس وسكوالو للغوص إلى جهود الإنقاذ وأزالوا الشبكة مستخدمين مُداهم في عملية إنقاذ استغرقت 45 دقيقة.