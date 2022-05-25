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الأغنام تحمي برشلونة من الحرائق
الأغنام تحمي برشلونة من الحرائق
26 مايو 2022 02:25

برشلونة (أ ف ب)

في إطار خطة تجريبية لتجنّب الحرائق في برشلونة، تخرج 300 رأس من الأغنام والماعز عند الساعة التاسعة صباحاً يومياً لتتغذى على عشب قابل للاشتعال في سفح متنزه كولسيرولا الطبيعي.. ويقود الراعي دانيال سانشيز القطيع في الجزء السفلي من الغطاء النباتي الخاص بالمتنزه والذي يواجه جفافاً تزداد وطأته يومياً.
وماشية سانشيز، هي أول قطيع يرعى بهذا الشكل منذ عقود في برشلونة التي تضمّ 1.6 مليون نسمة.
ويقول فيران بونيه، عالم الأحياء المسؤول عن المشروع الذي يستمر حتى يونيو، إنّ هذا المشروع نشأ جراء قلق كبير يحيط بهذه المنطقة المعرضة لخطر اندلاع الحرائق.

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