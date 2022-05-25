«نتفليكس» تطرح ألعاباً جديدة للهواتف

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) تستعد منصة «نتفليكس» لطرح ألعاب جديدة للمشتركين نهاية شهر مايو الجاري، وستكون متاحة لمستخدمي الهواتف الذكية. وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر إنها ستطلق لعبة Exploding Kittens وهي لعبة شهيرة تعتمد على بطاقات شخصيات الرسوم المتحركة، لكنها مختلفة عن الموجودة على App Store وGoogle Play. كما تطرح نتفليكس 3 ألعاب أخرى للهواتف، وهي Moonlighter، وDragon Up، إلى جانب لعب townsmen، كما يختفي عدد من الألعاب القديمة من المنصة. وكانت الشركة قد أطلقت فكرة الألعاب عبر منصتها للهواتف الذكية في نوفمبر من العام الماضي، في محاولة للحفاظ على المشتركين وجذب عملاء جدد، ووعدت مستخدميها بأن تطرح العديد من الألعاب الجديدة وأن يتمكن المستخدم من اللعب دون التعرض لإعلانات أو الحاجة إلى شراء أي شيء داخل اللعبة. وتراجعت أعداد المشتركين في المنصة مؤخراً -حسبما اعترفت- نتيجة المنافسة القوية بين التطبيقات، وبسبب إعلانها عن رفع أسعار الاشتراكات الشهرية، إلى جانب القيود الصارمة على مشاركة كلمة السر بين المستخدمين والتي أثرت سلبا على أعداد المشتركين.