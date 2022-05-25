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دنيا
رصد «الحوت القاتل» في فرنسا
من باريس
25 مايو 2022 18:15

تم رصد حوت أوركا، وهو نوع يعرف باسم الحوت القاتل، قبالة الساحل شمال فرنسا وفي نهر السين عدة مرات خلال الأسابيع الماضية.

وأفادت شبكة «بي.إف.إم» التليفزيونية الفرنسية اليوم الأربعاء بأن ظهور الحوت في المنطقة هو أمر نادر للغاية وليس له تفسير حتى الآن. ومع ذلك، تساور الخبراء مخاوف إزاء صحة الحوت.

وقالت مجموعة جيك لأبحاث الثدييات البحرية إنه تم رصد الحوت للمرة الأولى في 5 أبريل، حيث رصده طاقم سفينة صيد على بعد نحو 30 كيلومترا قبالة الساحل.

وتم رصد الحوت بعد ذلك بشكل متكرر على طول الساحل، وفي نهر السين. يشار إلى أن حيتان الأوركا تتواجد بشكل معتاد قبالة سواحل اسكتلندا وأيسلندا والنرويج، وحتى جنوب المحيط الأطلسي في خليج بسكاي، حسبما نقلت شبكة «بي.إف.إم» عن خبير في مجموعة جيك.

وظهر الحوت في مقطع فيديو التقط من سفينة الصيد بشكل لا يدع مجالا للشك في أنه حوت أوركا.

وبالرغم من أن حوت الأوركا بدا بحالة صحية جيدة في البداية، يعتقد المراقبون الآن أنه هزيل، ويرون أدلة على إصابته بعدوى فطرية.

المصدر: وكالات
حوت
نهر السين
فرنسا
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