كيفن هارت يخوض أسرع أفعوانية بالعالم.. في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

استطاع الممثل الكوميدي العالمي كيفن هارت بصفته أول سفير لشؤون جزيرة ياس أبوظبي، إحدى أبرز وجهات الترفيه الرائدة في العالم، تخطّي مخاوفه من خلال تجربة أفعوانية فورمولا روسا في عالم فيراري أبوظبي، والتي تعتبر أسرع أفعوانية في العالم.

ويظهر هارت أكثر جرأة قبل صعوده أفعوانية فورمولا روسا عندما يتساءل عن سرعة الأفعوانية. وبعد خوض التجربة التي تصل فيها سرعة الأفعوانية إلى 240 كم في الساعة، تفاعل النجم الكوميدي مع أحد المعجبين الصغار الذي يسأله ببراءة عن مدى خوفه من هذه التجربة، ليقول بثقةٍ إن الدموع التي يراها هي دموع الفرح فحسب، في محاولة منه لإخفاء مشاعر الخوف. ويشير هارت إلى ابتكاره طريقة هارت بريكر التي يدعي أنها أفضل وسيلة للحفاظ على السلامة، بحيث تتيح للزوار الظهور بمظهر لائق خلال التجربة الفريدة.

وتعتبر أفعوانية فورمولا روسا واحدة من وجهات الجذب التي حطّمت الأرقام القياسية في جزيرة ياس، ودخلت موسوعة جينيس العالمية كأسرع أفعوانية في العالم بسرعة تبلغ 240 كم في ساعة، وتصل إلى ارتفاع 52 متراً خلال 4.9 ثانية فقط. وتعتبر هذه التجربة أولى مشاركات هارت ضمن سلسلة الفعاليات الرامية إلى ترك بصمته العالمية على مشهد الجزيرة الترفيهي، ما يتيح لمشاهدي المقطع الترويجي التعرف على ما تقدمه الوجهة الرائدة من تجارب فريدة وما يختزنه سفير شؤون الجزيرة من أفكار ومواهب. ويمكن متابعة هذه السلسلة على حسابات الجزيرة على وسائل التواصل الاجتماعي www.yasisland.com.