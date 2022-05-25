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«الشارقة صديقة للطفل» يشارك في «أبوظبي الدولي للكتاب»
«الشارقة صديقة للطفل» يشارك في «أبوظبي الدولي للكتاب»
25 مايو 2022 12:36

الشارقة (الاتحاد)
يشارك مكتب الشارقة صديقة للطفل لأول مرة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب المستمر حتى 29 مايو، من خلال منصة يسلط الضوء عبرها على المشاريع التي يشرف على تنفيذها بالشراكة مع الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، وبالتعاون مع المنظمات الدولية التي تواكب تقييم المدن الصديقة للطفل وفقاً للمؤشرات العالمية.
ويهدف إلى التعريف بجهوده في مجال تعزيز واقع رعاية الطفل وصون حقوقه، وتحسين السياسات الصديقة للعائلة، من خلال تطبيق المعايير والالتزام بأفضل الممارسات العالمية الصديقة للأطفال، والتي مكنت إمارة الشارقة في عام 2021 من الفوز للمرة الثانية بجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» للمدن الصديقة للطفل، بعدما حصدت اللقب للمرة الأولى عام 2019.
وتأتي مشاركة مكتب الشارقة صديقة للطفل في معرض أبوظبي الدولي للكتاب من خلال منصته التي تحمل الرقم 12D22، ضمن سعيه للاستفادة من التنوع الذي يحفل به المعرض، كوجهة إقليمية ودولية رائدة تجمع أقطاب صناعة النشر والمثقفين من المنطقة والعالم، وتشكل منبراً للتواصل مع شريحة واسعة ونوعية من الجمهور. ينقل من خلالها رؤيته وأهدافه وإنجازاته الهادفة إلى الحفاظ على مكانة الشارقة كإمارة صديقة للأطفال والعائلات.

الشارقة صديقة للطفل
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