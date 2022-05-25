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بيل جيتس يدعو لتطوير لقاحات تمنع العدوى لفترة طويلة
بيل جيتس
25 مايو 2022 10:11
قال الملياردير الأميركي بيل جيتس، في منتدى دافوس الاقتصادي، إن مكافحة الأوبئة في المستقبل تتطلب من الشركات المصنعة تطوير لقاحات يمكنها منع العدوى على المدى الطويل.
وأوضح مؤسس شركة مايكروسوفت في خطاب تم بثه على موقع المنتدى: "نحتاج لقاحات تمنع العدوى على المدى الطويل. اليوم اللقاحات تنقذ حياة الملايين لكنها غير فعالة في منع انتشار العدوى".
وفي حديثه عن الوقاية من الأوبئة في المستقبل، أشار أيضاً إلى أنه من الضروري زيادة الاستثمار بشكل كبير في مكافحة الأمراض المعدية، فضلاً عن تشخيصها.
وأضاف جيتس: "قد يكون هناك مزيد من التأخير في الاستجابة (لبداية الوباء) إذا كنا نتحدث عن دولة ذات قدرات منخفضة ولا يوجد فريق (استجابة) عالمي".
المصدر: وكالات
بيل جيتس
مايكروسوفت
اللقاحات
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