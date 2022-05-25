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بريطانيا تسك أكبر عملة احتفالاً باليوبيل الماسي للملكة
صور في نافذة أحد المتاجر قبل الاحتفالات المخطط لها ليوبيل الملكة البلاتيني في ستوني ستراتفورد ، بريطانيا
25 مايو 2022 07:57

أنتجت دار سك العملة الملكية البريطانية أكبر عملة لها على الإطلاق للاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث، وهي عملة عملاقة يبلغ وزنها 15 كيلوجراما بتكليف من أحد هواة جمع التحف.

واستغرق سك العملة، وهي من الذهب الخالص ويبلغ قطرها 22 ملليمترا (8.7 بوصة)، 400 ساعة وتبلغ قيمتها 15 ألف جنيه استرليني (18772 دولارا)، مع صورة للملكة البالغة من العمر 96 عاما على أحد وجهيها والأحرف الأولى من اسم الملكة ولقبها يعلوها تاج على الوجه الآخر.

وقال بول مورجان، المدير الفني في دار سك العملة الملكية "لكونها أكبر عملة معدنية في المملكة المتحدة حتى الآن، فقد أتاح لنا حجم القطعة وقطرها الوصول إلى مستوى استثنائي من الدقة والتفاصيل".

وقال جامع الأعمال الخاص الذي لم يكشف عن اسمه في بيان اليوم الأربعاء إن تصميم العملة تكريم مناسب للملكة.
كما أصدرت دار سك العملة الملكية 1.3 مليون قطعة نقدية من فئة 50 بنسا للاحتفال بمرور 70 عاما على صعود الملكة إليزابيث على العرش، وهي المناسبة التي تحتفل بها بريطانيا على مدار أربعة أيام من الفعاليات على مستوى البلاد الشهر المقبل.
(الدولار = 0.7990 جنيه استرليني)

المصدر: رويترز
بريطانيا
عملة
الملكة إليزابيث
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