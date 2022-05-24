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تايواني يخترع «حوضاً» متحركاً لتدليل أسماكه
تايواني يخترع «حوضاً» متحركاً لتدليل أسماكه
25 مايو 2022 01:36

تاي شانغ (أ ف ب)

اخترع جيري هوانغ عربة متحركة خاصة بأسماكه الذهبية يجول بها مدينة تاي شانغ في تايوان، موفّراً لحيواناته المائية نزهات غير مسبوقة.

وقال هوانغ (31 عاماً) إنّ الأشخاص كانوا في الماضي يتنزهون برفقة كلابهم أو قططهم، أما اليوم فيستطيعون أن يأخذوا معهم ببغاواتهم وأفاعيهم وسحاليهم.. ومدفوعاً برغبة جادة في الترفيه عن أسماكه سأل جيري نفسه: هل هناك فرصة أمام الحيوانات البحرية لتعاين الحياة خارج بيئتها؟ وسرعان ما اخترع جيري عربة في مشغله، تكلفت 400 دولار ومكونة من أسطوانة أكريليك مملوءة بالماء لتعيش فيها الأسماك، ومجهزة بنظام تغذية بالأوكسجين يعمل بالبطارية.

تايوان
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