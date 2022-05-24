الشرطة الهولندية تلجأ لـ«التزييف العميق»

لاهاي (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الهولندية تلقيها كماً هائلاً من المعلومات، إثر نشرها مقطع فيديو بتقنية «التزييف العميق» يُظهر مراهقاً قضى بجريمة قتل قبل نحو عقدين، في محاولة لحضّ الشهود على الإدلاء بمعطياتهم في القضية.

وقُتل سيدار سواريس بعدما تعرض عام 2003 لإطلاق نار عندما كان وأصدقاؤه يتراشقون بكرات الثلج في مرآب سيارات تابع لمحطة مترو روتردام.. وعلى مدى سنوات، أثار مقتل الفتى البالغ 13 عاماً حيرة الشرطة التي نشرت بعد الحصول على موافقة عائلته مقطع فيديو مركّباً يطلب فيه المراهق من العامّة أن يوفّروا مساعدة لحلّ قضيته.