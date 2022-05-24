«الخلية».. مبادرة لتدريب الأيدي الناعمة

خولة علي (دبي)

تساهم «الإماراتية» فاطمة المزروعي في النهوض بالمرأة، لتشارك في رفع مستويات المعيشية، وتفعيل عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال مبادرة تأسيس مشغل، لتحول بعض الأسر من الاستهلاك إلى الإنتاج، بتعليمهن بعض الحرف.

وتقول فاطمة المزروعي: تشارك المرأة اليوم بفاعلية في صنع القرار والتنمية، من خلال وجودها في الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، أو كسيدة أعمال ناجحة، فالحكومة الرشيدة سعت إلى تمكين المرأة في مجالات العمل المختلفة، والتي أثبتت فيها جدارتها، وقدرتها على إدارة الكثير من المشاريع والمسؤوليات، مشيرة إلى أن كل طاقة موجودة في أفراد المجتمع لا بد من استغلالها وتوظيفها بالطريقة التي تجعلها تسير نحو تحقيق رؤى الدولة واستشراف المستقبل.

ونظراً لإيمان المزروعي بأهمية العمل المهني.. أسست «المشغل»، ليقدم مختلف أنواع الحرف التي تناسب ميول المرأة ورغبتها، محولة مقر عقارها في جميرا بدبي إلى مشغل أطلقت عليه اسم «الخلية» يقدم خدماته مجاناً، حيث تقول عن ذلك: هذا المشغل قائم على عددٍ من المتطوعات، وكل عضوة تقدم خبرتها وعلمها للمنتسبات للمشغل، فالشعار الذي دائماً ما تحاول أن تغرسه في كل منتسبة أن تتعلم وتعلم من هم في محيط أسرتها.

وتنوعت أقسام المشغل من الحياكة بأنواعها والرسم والسيراميك وغيرها من الفنون، حيث يجسد المشغل أيقونة العمل الجماعي القائم على منظومة التطوع في التعليم وتلقين المنتسبات فنون العمل اليدوي، في مجالاته المختلفة، التي تركز على توفير احتياجات أفراد الأسرة.

وتؤكد المزروعي: وجدنا رغبة شديدة من السيدات وحرصاً على التعلم، وجعل حياتهن أكثر إنتاجاً، فأصبح هذا الأمر الشغل الشاغل خصوصاً مع قلة وجود مراكز متخصصة غير تجارية تقدم هذه الخدمات، فكن حريصات على تعلم كافة الفنون واحترافها جيداً، هذه الرغبة وحب اكتساب هذه الخبرات جعلاهن أكثر حباً للتعلم والاستزادة من هذه الحرف.

وحول المشاركات المجتمعية، تقول إن العطاء امتد إلى تقديم دورات متخصصة في جمعيات المرأة، وعدد من المدارس، بالإضافة إلى نزلاء مستشفى الأمل.