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«تحقيق أمنية» طفل في ممارسة هوايته
«تحقيق أمنية» طفل في ممارسة هوايته
25 مايو 2022 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

حولت مؤسسة تحقيق أمنية حلم الطفل يوسف «12 عاماً» إلى حقيقة واقعة، بالحصول على جهاز كمبيوتر مع غرفة مُجهّزة بالكامل لممارسة هوايته المُفضّلة، لتحمل له معها الأمل بالحياة السعيدة بعيداً عن أروقة المستشفيات.
وكان يوسف الذي تمّ تشخيص مرضه بالثلاسيميا، في شوق وحماس لمرافقة فريق عمل مؤسسة تحقيق أمنية لشراء جهاز الكمبيوتر، والقيام باختيار المواصفات والألوان، مؤكداً أن مُشاركته في رحلة الأمنية منحته أوقاتاً حافلة بالبهجة والفخر بنفسه، وأوقدت في داخله مشاعر الفرح والسعادة التي سترافقه مدى الحياة.
وبعبارات تحمل الامتنان والفرح قالت أسرة يوسف: نشكر مؤسسة تحقيق أمنية على إدخالها البهجة والأمل على قلب يوسف، وكما يعلم الجميع فإن رحلة علاج مرضى «الثلاسيميا» لا تتوقف ما داموا على قيد الحياة. وأضافت: عندما يقرأ الناس عن طفل مريض يتجاوزون الخبر بسرعة مع الدعاء له بالشفاء، غير أن هذه المؤسسة الإنسانية مدّت لنا خيوط الأمل والتفاؤل، وأكّدت لنا أن مشاعر السعادة والفرح يمكنها أن تزور أيضاً بيوت عائلات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم.

تحقيق أمنية
أبوظبي
الإمارات
مؤسسة تحقيق أمنية
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