حيل مفيدة لنوم هادئ

أبوظبي (الاتحاد)

يُعاني الكثير من الأشخاص مشكلات اضطرابات النوم، التي تؤثر سلباً على كل جوانب الحياة، وتجعلهم يشعرون بالتوتر والأرق، وفي هذا الإطار نشر موقع «Eat This»، نصائح من مؤسسة النوم الوطنية الأميركية للحصول على نوم مريح:

- ارتداء الجوارب..

تعتبر تدفئة الأقدام حيلة مفيدة للحصول على قسط جيد من النوم لأنها تعزز تدفق الدم إلى قدميك مما يؤدي إلى تبريد درجة حرارة جسمك، وهو ما يجعلك تنام بشكل أسرع وأفضل.

- شاي الأعشاب..

يجعلك تناول كوب من شاي البابونغ قبل النوم تستمع بالدفء والاسترخاء.

- تدليك الأذن..

يمكنك تدليك الجزء الخلفي من الأذن من 100 إلى 200 مرة قبل النوم لأنها حركة علاجية ممتازة تعمل على تهدئة جهازك العصبي، وتجعلك أكثر استرخاءً.

- التمارين..

يمكنك الاستلقاء على الأرض، وفرد رجليك على الحائط مع توجيه القدمين نحو السقف، قم بهذا التمرين لمدة دقيقة تقريباً، وخذ نفساً عميقاً وكرر هذا التمرين كل ليلة قبل التوجه إلى النوم.

- الموز..

يؤدي البوتاسيوم دوراً فعالاً في تهدئة العضلات، كما يعمل المغنيسيوم على تهدئة العقل، ويُعتبر الموز من الفاكهة الغنية بالعنصرين لذلك فمن المفيد تناول ثمرة قبل النوم.

- التنفس..

تنفس من أنفك لمدة أربع ثوان، ثم احبس أنفاسك لسبع أخرى، ثم أطلق النفس من فمك ببطء، وقم بهذا التمرين أربع مرات، وهذه التقنية معروفة للمساعدة في التهدئة والاسترخاء.

- تدليك القدمين..

دلك قدميك من خلال فرك المنطقة بين الكعب وأسفل إصبع قدمك الثاني، فستمنحك تلك الحيلة المزيد من الهدوء خلال النوم.

- اخدع عقلك..

حاول خداع عقلك قبل النوم فلا تركز على الاستغراق في النوم طوال الليل، إذ تكمن الفكرة في خداع العقل ليعتقد أنك ستحصل على فترة راحة قصيرة.

- منع الهواتف..

يُمكن أن يؤدي التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات لإفساد نومك بشكل كبير، كما أن الاستغناء عن استعراض وسائل التواصل الاجتماعي وعدم إرسال الرسائل النصية إلى الأصدقاء قبل النوم من أفضل الطرق إذا كنت ترغب في الحصول على القسط الكافي من الراحة خلال الليل.