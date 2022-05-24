كيف تحمي العيون من حرارة الجو؟

أبوظبي (الاتحاد)

تتعرض أعيننا خلال الصيف لحروق القرنية والإجهاد والحساسية، بسبب التعرض الطويل للشمس والأشعة البنفسجية الضارة، وللحفاظ على سلامة العينين يمكنك اتباع النصائح التي احتواها تقرير طبي نشرته صحيفة «Times Of India» الهندية:

- النظارة..

كما أن واقيات الشمس ضرورية للبشرة، يجب حماية العيون أيضاً من خلال ارتداء النظارات الشمسية أو الطبية التي بها خاصية توفر حماية إضافية للعينين وتحميها من حروق القرنية.

- الترطيب..

يعتبر تناول كمية جيدة من السوائل أمراً لا غنى عنه لتعزيز صحة العينين لأن شرب الماء يساعد على إنتاج كمية صحية من الدموع وترطيب العيون، مع تجنب المشروبات التي تحتوي على كافيين لأنها تؤدي إلى الجفاف.

- القطرات..

نظراً لأن حرارة الصيف تتسبب في جفاف العين والتهابها، يجب استخدام القطرات المرطبة للعينين للقضاء على الجفاف والألم ومن الأفضل أن تكون بناء على وصفة الطبيب.

- تجنب الشمس..

إن لم يكن ضرورياً، فلا تتعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة لأنه الوقت الذي تكون فيه الشمس على أشدها، وتكون الأشعة فوق البنفسجية في ذروتها، وهو أمر غير صحي لسلامة العينين.

- كريمات البشرة..

يعتبر وضع الواقي من الشمس بالقرب من العين أو حول منطقة الجفون من العادات المؤذية للعينين كثيراً إذا دخلتها عن طريق الخطأ، وقد تسبب حرقاً كيميائياً لسطح العين قد يستمر أياماً عدة.