4 طرق للتركيز وتقوية العقل

ترجمة عزة يوسف

تصيب العقل من حين لآخر، حالة ضبابية تُعد الأكثر إحباطاً لأنها تجعل عقلك لا يعمل بكامل قوته وأفكارك بطيئة، وهو ما يعتبره الخبراء مقدمة لانخفاض القدرات الإدراكية، وللوقاية من تلك الحالة ألقى موقع «Fatherly» المهتم بشؤون الأسرة الضوء عليها:

- لا لتعدد المهام:

من الشائع أن يتولى الآباء والأمهات العديد من المسؤوليات في محاولة لتحقيق التوازن، إلا أن ذلك من أكثر العادات التي تحفز ضبابية العقل، إذ إن أدمغتنا لا تتمكن من تقسيم التركيز جيداً، مما يقلل حدة العقل ويزيد من عدم قدرته على التركيز بشكل كامل.

- استراحة قصيرة:

لمحاربة تشتت التفكير وضبابية العقل، لا تحتاج لممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم فحسب، بل يمكنك أن تأخذ استراحة قصيرة أو المشي لبضع دقائق في الهواء الطلق لتحسين الوظائف الإدراكية على الفور وتعزيز القدرة على حل المشكلات.

- الانتباه للتوتر:

في حين يؤدي الإجهاد إلى ضعف الجهاز المناعي، فإن تشتت التفكير يتسبب في التهاب الأعصاب، وبمرور الوقت، يؤدي ذلك إلى التأثير على الدماغ بشكل دائم ليكون أحد العلامات البيولوجية الرئيسة للخرف، لذا عليك الانتباه إلى علامات الإجهاد الأخرى مثل التوتر وآلام المعدة والصداع.

- تقليل المنبهات:

يزيد الكافيين من إفراز الجسم للكورتيزول وهو الهرمون المسؤول عن تحديد مستويات التوتر لدينا، لذلك فإن الإفراط في تناول القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين يطلق سلسلة من التفاعلات البيولوجية التي تؤدي إلى تشتت الذهن وضبابية الدماغ.