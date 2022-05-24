مثلث يُزيّن سماء المنطقة العربية

شعبان بلال (القاهرة)

تشهد سماء المنطقة العربية، فجر غد الأربعاء، ظاهرة فلكية، حيث ينتظم المريخ والمشتري والقمر في مثلث سماوي بديع.

وقالت الجمعية الفلكية في مدينة جدة السعودية إن المثلث سيرصد قبل شروق الشمس في الأفق الجنوبي الشرقي وسيشاهد بسهولة بالعين المجردة.

وأوضحت الجمعية أن المريخ والمشتري لهما لمعان ظاهري مختلف كثيرا، بينما سيظهر هلال القمر المتناقص أسفل الكوكبين.

وأشارت إلى أنه، عند مراقبة المريخ والمشتري يوميا، سيبدو أنهما يقتربان من بعضهما البعض حتى موعد الاقتران بينهما يوم الجمعة، مؤكدة أنه ليس هناك حاجة لاستخدام أية أجهزة لرصد الظواهر الفلكية في السماء هذا الأسبوع.

وسيشاهد كذلك كوكب الزهرة المتألق إلى أسفل يسار الثلاثي، وسيستمر هذا الكوكب في الشروق بالقرب من بداية الفجر من الآن وحتى أغسطس المقبل مما يتيح فرصة لالتقاط الصور الرائعة.

والاقتران هو اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض. وهو اقتراب ظاهري غير حقيقي. أما المسافة الحقيقية بين هذين الجرمين، فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

ويشجع خبراء الفلك الشباب وهواة الفلك وعلوم الفضاء على مشاهدة ومتابعة هذه الظواهر وتصويرها، خاصة أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس.