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التجول التاريخي.. ميزة جديدة من خرائط جوجل
منصة جوجل
24 مايو 2022 14:24

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

احتفلت منصة جوجل بالذكرى الخامسة عشرة لميزة التجول الافتراضي على خرائطها بإطلاق تحديث جديد، وهو التجول الافتراضي التاريخي على الهواتف الذكية.

وقال تقرير نشره موقع theverge إنه أصبح بإمكان مستخدمي هواتف iOS وAndroid التجول الافتراضي داخل مختلف المدن والشوارع الكبرى والتعرف على التغيرات التي طرأت عليها على مدار الزمن.

وكانت جوجل قد أطلقت خدمة التجول الافتراضي منذ عام 2007، وبدأت في تجربة ميزة التجول التاريخي منذ عام 2014، إلا أنها كانت مقتصرة على أجهزة الكمبيوتر فقط، قبل أن تتيح الميزة على جميع الهواتف وبنفس الجودة. وبحسب التقرير، فإنه يمكن للمستخدم تحديد الفترة التاريخية التي يريد رؤية المدينة أو المنطقة بها، ويبدأ بالتجول داخل أشهر معالمها وجميع المناطق بها.

وتتوسع شركة التكنولوجيا العملاقة في خدمة التجول الافتراضي، حيث تطلق جوجل العام المقبل كاميرا جديدة أكثر قابلية للحمل، تصور بزاوية 360 درجة، لتستغنى جوجل تدريجياً عن سيارات التصوير العملاقة التي تجوب بها الشوارع لتصويرها، وأيضًا ستنهي تلك الكاميرات الجديدة صغيرة الحجم حقائب الظهر المزودة بكاميرات Trekkers.

وتتمتع الكاميرات الجديدة أيضًا بمستشعرات تنقي صوت الضوضاء ويمكنها أن تحدد سرعة سير السيارات على الطريق، وتلتقط الصور بجودة أعلى ودقة أفضل وتقدم الجولات الافتراضية بدقة 140 ميجا بكسل.

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