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برج خليفة أكثر المواقع استقطاباً للزوار عبر"جوجل ستريت فيو"
برج خليفة أكثر المواقع استقطاباً للزوار عبر"جوجل ستريت فيو"
24 مايو 2022 12:48

تصدر برج خليفة في دبي قائمة المواقع الأكثر استقطاباً للزوار في العالم على خدمة "جوجل ستريت فيو"، تلاه برج إيفل في باريس ومعلم تاج محل في الهند، على ما أعلنت جوجل التي تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة عشرة للتطبيق المخصص للصور البانورامية للمواقع الجغرافية.

وعلى صعيد البلدان الأكثر استقطابا للزوار عبر الخدمة، تصدرت إندونيسيا القائمة أمام الولايات المتحدة واليابان. كما ضمت اللائحة أوروبياً كلاً من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

أطلقت جوجل خدمتها "ستريت فيو" سنة 2007 بمبادرة من الأميركي لاري بايج أحد مؤسسي المجموعة العملاقة. وكان مقر جوجل في كاليفورنيا أول موقع أتاحت الخدمة استكشافه من خلال صور بانورامية التُقطت بواسطة حافلة أمن تم استئجارها خصيصا للمناسبة.

وتضم "جوجل ستريت فيو" في المجموع 220 مليار صورة مخزنة عبر خدمتها التي تغطي أكثر من 16 مليون كيلومتر في حوالي مئة بلد.

وسجل نظام التقاط الصور بالكاميرات وأجهزة الليدار (بالليزر) ونظام التموضع العالمي (جي بي اس) وأدوات الحساب، تطورا على مر السنوات.

وتأمل جوجل في أن تحوز العام المقبل نظاما متكاملا يقل وزنه عن سبعة كيلومترات ما يتيح حمله يدويا.

وليست السيارات هي المركبات الوحيدة المستخدمة لتشغيل كاميرات "غوغل ستريت فيو"، فبحسب المواقع، تمت الاستعانة بحقائب ظهر وسفن ودراجات سكوتر ودراجات هوائية، وأيضا بدراجات خاصة بالتنقل على الثلج وحتى بجِمال.

المصدر: وكالات
برج خليفة
جوجل
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