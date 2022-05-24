ما بعد كورونا.. هذه القواعد علينا الاستمرار في اتباعها

هيمنت النظافة الصحية على حياتنا اليومية خلال فترة تفشي جائحة كورونا حول العالم. والآن، وبعد مرور أكثر من عامين على مكافحة فيروس كورونا المستجد، مازلنا نرتدي الكمامات في أغلب الأوقات، ونلجأ لاستخدام قبضة اليد أو المرفق للسلام على بعضنا البعض بدلا من المصافحة، ونحرص على تعقيم الأسطح . لكن من الملاحظ أن معدلات الإصابة بمرض "كوفيد 19-" آخذة في الانخفاض في الكثير من المناطق في أنحاء العالم في الوقت الحالي، مما يؤدى إلى رفع القواعد الملزمة لارتداء الكمامة في متاجر البيع بالتجزئة، وزيادة الأمل في أن تقترب الجائحة من أن تكون مجرد حالة متوطنة. فهل سنتخلى عن إجراءات النظافة الصحية التي اعتدنا عليها طوال الفترة الماضية؟ يقول أخصائي النظافة الصحية، الدكتور كلاوس ديتر زاستروف: " كلا على الإطلاق".كما يتفق معه في الرأي الدكتور كليمنس فيندتنر، الذي يترأس قسم الأورام، وأمراض الدم، والمناعة، والطب التلطيفي، والأمراض المعدية، وطب المناطق الاستوائية في مستشفى "شفابينج" بميونخ ويقول : "سيتم تطبيق قانون جديد للنظافة الصحية السليمة بعد انتهاء جائحة كورونا". وبحسب ما يراه زاستروف، فإن وجود كمامة جاهزة للاستخدام عندما يغادر المرء منزله، سيظل هو الأمر الحكيم الذي يجب القيام به. ويوضح أنه "سيكون من الافضل استخدام كمامة في الاماكن التي يوجد فيها الكثير من الأشخاص الذين ربما يقفون جنبا إلى جنب"، مثل التواجد في الحافلات والقطارات. ويتوقع فيندتنر أن يتحول ارتداء الكمامة أيضا ليكون "الوضع الطبيعي الجديد" الذي سيتبع في المؤتمرات ذات كثافات الحضور الكبيرة، ولاسيما خلال فترات الموسم السنوي لانتشار البرد والإنفلونزا. وبحسب زاستروف، فإنه من الجيد أيضا أن يستمر المرء في حمل زجاجة صغيرة من معقم الأيدي معه أينما ذهب، حيث يقول إنه "في حال كان المرء مسافرا باستخدام قطارات الانفاق، على سبيل المثال، وكان يمسك بمقبض لمسه بالفعل الكثير من الأشخاص، فمن الأفضل أن يقوم بتعقيم يديه بعد النزول من القطار". ويقول فيندتنر إنه يجب أن يقوم المرء أيضا بتعقيم يديه بعد لمس مقابض الأبواب أو مساند الذراعين في الطائرة، على سبيل المثال. ويوصي زاستروف أن يقوم المرء بعد انتهاء الجائحة أيضا، بمضمضة فمه وحلقه كل ثلاثة أيام بغسول فم مطهر، موضحا أن ذلك سيعمل على تثبيط البكتيريا والفيروسات التي تنتشر من خلال الحديث والسعال والغناء وما إلى ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يوضح أن غسول الفم الذي ربما يستخدمه المرء بالفعل بصفة اعتيادية، قد يكون غير كاف". ويعتبر غسل الأيدي من ممارسات النظافة الشخصية المهمة حتى قبل تفشي جائحة كورونا. ويقول زاستروف: "لكن المرء في الأساس يزيل الأوساخ فقط"، وهذا هو السبب الذي يجعله ينصح بتعقيم الايدي لقتل الفيروسات

والبكتيريا. ويقول فيندتنر إنه "مازال من الضروري ألا يهمل المرء غسل يديه"، موضحا أن غسل اليدين جيدا بالماء والصابون هو أمر مهم جدا قبل وبعد تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض. كما يشير إلى أن حفاظ المرء على المسافة - التي صارت مألوفة حاليا - بينه وبين الشخص الذي أمامه مباشرة أوخلفه في طابور الانتظار، هو أمر منطقي بغض النظر عن وجود الجائحة، حيث أن ذلك لا يجب أن يحدث لأسباب

تتعلق بالنظافة فقط، إذ أنه "من الكياسة ألا يزاحم المرء الشخص القريب منه." وفي الوقت نفسه، أدى فتح النوافذ بصورة منتظمة في أماكن مثل المدارس والمكاتب ذات المخططات المفتوحة (والتي تضم عددا كبيرا من الموظفين في نفس المكان) إلى تقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا. ويقول فيندتنر إن "تأثير التهوية (فتح النوافذ على مصراعيها لعدة دقائق من أجل السماح بدخول الهواء النقي للغرفة) يقلل من تركيز الغبار الجوي في الداخل، وهو أمر مفيد للصحة بغض النظر عن مسألة انتشار مرض كوفيد 19-" ، مضيفا أنه أمر سهل وغير مكلف تماما. ويرى فيندتنر أن استخدام قبضة اليد أو المرفق قد حل محل المصافحة - إلى حد كبير - أثناء فترة تفشي الجائحة حول العالم "وذلك من وجهة نظر نقل العدوى... وسيكون من الجيد أن يستمر الامر على هذا النحو". وعلى الرغم من ذلك، فإن رفض المرء أن يقوم بمصافحة الاخر يعد في كثير من الأماكن، أمرا فظا. لذلك يقترح زاستروف حلا، وهو أنه "يمكن للمرء أن يسوي ذلك من خلال إقدامه على المصافحة ثم تطهير يديه بتكتم باستخدام مطهر الأيدي الذي يحمله معه."

المصدر: د ب أ