استمرار جولات الأفيال في فيتنام رغم الحظر الحكومي

هانوي (د ب أ)

رغم موافقة الحكومة المحلية على منع هذا النشاط، لا تزال جولات ركوب الأفيال في إقليم داك لاك في فيتنام طقساً مهماً يحرص الزوار على الاستمتاع به، ويمكن رؤية السياح حول بحيرة لاك جالسين على كرسي معدني مثبت فوق ظهور الأفيال.

وقال ثانه نجوين الذي يعمل في منظمة أنيمالز آسيا المعنية بالرفق بالحيوان: لدينا ما يكفي من الأدلة العلمية التي تظهر الأثر السلبي على الصحة البدنية والعقلية للحيوانات جراء استخدامها في هذه الصناعة.

وأضاف: الحكومة المحلية لم تضع جدولاً زمنياً للتنفيذ رغم موافقتها في أكتوبر 2020 على إنهاء ركوب الأفيال بشكل تدريجي.